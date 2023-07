JEDVA OBUZDALA SILIKONSKE GRUDI! Tijana Ajfon pokazala čime raspolaže, iz kupaćeg samo što sve ne ispadne! (FOTO)

Vrele slike!

Starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, pre nekoliko dana našla se u centru skandala kada joj je zapaljen automobil, zbog čega je odmah dala izjavu u policiji.

Nakon incidenta, ona se otputovala u Crnu Goru, kako bi prisustvovala venčanju Jovane Tomić Matore i Anite Stanojlović, a nakon toga produžila je odmor na moru.

Ona je sada na Instagramu objavila provokativni video na kojem je istakla silikonske grudi, ali u prvom planu došlo je njeno lice bez šminke. Naime, Tijana bez šminke izgleda kao da uopšte nema obrve, što je mnogima zapalo za oko.

Inače, Tijana se oglasila povodom zapaljenog automobila.

- Želim da se zahvalim svim ljudima, porodici, pratiocima koji su bili uz mene od nedelje kada se ono s*anje desilo. Hvala vam do neba svima na brizi. Hvala vam što ste me zvali i što ste brinuli, uopšte nije bila naivna situacija... Meni je bio pakao u mozgu, bila sam bespomoćna i dva dana nisam mogla da spavam jer mi je samo ta slika bila pred očima jer sam ja sišla i ugledala svoj auto kako gori. Sada sam posle tri-četiri dana konačno psihički malo lakše. Pomogli su mi prijatelji i sada sam na moru kod Matorića na svadbi. Dobro sam i hvala vam do neba što ste bili uz mene, što ste me tešili i što ste mi pružili psihičku podršku. Dobro sam, da ne brinete - navela je starleta.

Autor: A. N.