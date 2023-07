'ZAŠTO DA NE? VOLIM DA NEKO LEPO IZGLEDA' Tea Tairović konačno progovorila o svom odnosu sa fudbalerom Urošem Račićem!

Nije spremna za ljubav!

Mlada muzička nada, Tea Tairović, probila se u sam estradni vrh sa poslednja dva albuma. O njenom privatnom životu, ljubavima i zaradi se mnogo spekuluše, a Tairovićeva je sada progovorila na sve škakljive teme koje su zanimele javnost.

Tea se osvrnula na svoj prvi solistički koncert, koji je održala na stadionu "Tašmajdan" pred oko 10.000 ljudi i otkrila koji trenuci su joj bili najemotivniji.

- Bilo ih je više. Dok sam gledala koncert imala sam osećaj kao da se ne sećam ničega, toliko sam bila pod utiscima. Ali definitivno kada sam pevala peme "Budalo" i "Ne brini majko" i prvi momenat kada sam izašla na binu, kada je krenula ona čuvena sirena. Taj osećaj ne mogu da objasnim - počela je pevačica.

- Ja ga iskreno ne osećam, ali nije to loše. To je sportski i to je ok. Koja vodi trenutno ne znam, to je subjektivno. Na svakog ostavljamo drugačiji utisak. Naravno da sam preslušala oba albuma. One su ostale dosledne sebi, meni se lično sviđaju, ja ih privatno slušam. Nemam nikakvu zamerku. Aleksandru znam i privatno, sa obe sam u super odnosima, ali poslovno se sve tri međusobno poštujemo - kaže ona.

- Pojela sam burek kao što sam želela i ne samo burek nego i porodičnu picu. Toliko sam bila željna, gladne su mi bile oči. Kako mi je bilo posle toga, jedno dva tri dana sam bolovala, jedva sam svarila.

S obzirom da je okupirana poslom i nastupima, Tea priznaje da nema vremena za ljubav, a za budućeg partnera je imala interesantnu poruku.

- Evo neka dođe pred nastup. Ja volim da flertujem, ali što se tiče nekih dubljih odnosa trenutno nisam raspoložena za to jer sam fokusirana na posao, ali volim da vidim da u publici neko lepo izgleda. Zašto da ne - priznaje Tairovićeva.

Nedavno se u medijima pojavila infromacija da pevačica ima nešto više sa srpskim reprezentativcem, Urošem Račićem, a ona sada otkriva pozadinu njihovog odnosa.

- Uroš i ja smo drugovi već sedam godina. Mi se poznajemo odavno. Pevala sam njegovim prijateljima i porodici na jednom savlju, to je moj posao. Naravno, bila sam i kao prijatelj tu, tako da nema ništa više od toga - zaključila je Tea, prenosi Telegraf.

Autor: A. N.