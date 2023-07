FEŠTA U DOMU NATAŠE BEKVALAC! Pevačica pohitala kući i javno se obratila roditeljima: Krećem da vam pomrsim konce, da se porodično posvađamo!

Potpuni hit!

Nataša Bekvalac danas ima veliki razlog za slavlje, a tim povodom se oglasila na društvenim mrežama. Naime, njenom tati je danas rođendan, a ona se obratila rečima koje su ujedno nasmejale i raznežile mnoge.

- Ćale moj, srećan ti rođendan. Hvala na svemu, što si moj zaštitnik celog života, hvala što ličim na tebe, a ne na mamu. Hvala što Keti učiš da bude fudbaler, hvala što si najbolji tata i deda na svetu. Volim te i krećem na Salaš da vam pomrsim konce pa da se svi porodično posvađamo kako nam i priliči - napisala je Nataša.

Podsetimo, Nataša je nedavno gostovala u emisiji "Amidži šou" gde joj je u jednom trenutku pušten intervju njene majke, u kojem je navela šta sve zamera Nataši, ali i kako bi reagovala kada bi se pevačica udala četvrti put.

- Zameram joj na tim halterima, voli da se razgoliti, grudi da razgoliti, tur da razgoliti, ali nema razloga. Dosta su ljudi videli, već 20 i kusur je ona na sceni i stalno to gledaju, daj da vide nešto drugo. Pesmu volim da joj pohvalim, kod oblačenja uvek imam neku zamerku, imam nekad i kod pevanja, ali ona kaže da to tako treba, kad je to već snimljeno šta je tu je, ali imam pravo da kažem svoje mišljenje - priča ona i otkriva kako Nataša reaguje na kritike:

- Ona ne prihvata kritiku, ume da se okrene i ode, a pita me, kad me već pita, ja ti kažem. Kažem joj šta mi se ne dopada kao gledateljki, a kao i majci. Ne volim kada je provokativno obučena, ali ona kaže to tako mora - rekla je ona.

