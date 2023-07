'ZABREKAO SI OD MASNE SVINJETINE, LAŽNI MILIONERU' Lepi Mića urnisao Takija: Pozajmljuješ skupa kola i MAŠEŠ TUĐIM PARAMA, a ćerka ti...

Lepi Mića rešio je da u razgovoru za Pink.rs odgovori na žestoke uvrede koje je na njegov račun danas izrekao Taki, otac Maje Marinković.

Mića se najpre osvrnuo na Takijevu biografiju, a potom ga optužio da se "kiti tuđim perjem".

- Iz FK Rad znam samo pravog, jedinog, istinskog golmana, gospodina Radaču, pošto Taki kaže da je branio u tom klubu. Ne znam, možda je Taki branio za FK Beli potok? Najbolji je golman bio možda tamo. Kaže da zapošljava ljude da mu broje pare, a nažalost na svim tim snimcima i slikama, te pare koje on broji nisu njegove. Ja odlično znam od koga je pozajmio pare da bi mogao da se snima kako deli pare i daje bakšiš, pa posle sve to skuplja i vraća našem zajedničkom prijatelju - kaže Mića i nastavlja:

Ja Takija nijednom nisam uvredio, samo sam rekao da itekako koristi popularnost Majinog bitisanja u "Zadruzi". On kaže da sam domar i klošar koji spava na klupi, a ja za njega neću reći da je klošar, već niskobudžetni i lažni milioner, koji je zabrekao od masne svinjetine i pokušava da bude urban i bitan lik, međutim Taki je neko iz Belog Potoka, nek se tamo širi. On nije video kako izgleda flaša Dom Perinjona, a ne još da je probao, a kamoli platio. Da vidim gde je to Taki to popio i još platio?! Što se moje ćerke tiče, ona nije deo rijaltiija, a završila je sve škole na svetu i tamo je gde treba da bude. Radi ono za šta je završila škole, ja to ne mogu da objasnim gospodinu Takiju jer je to za njega naučna fantastika. Moja ćerka samo ima više škole nego njegova čitava familija!

Tvrdi da Taki nije bogataš kakvim se predstavlja.

Ne vidim ja njegovo bogatstvo kada pozajmljuje skupa kola da bi se u njima snimao i pozajmljuje pare da bi pred kamerama delio bakšiš, da bi se to videlo. To su kompleksi, to je toliko jadno, smešno i bedno. Bolje mu je da se posveti pravim ljudskim vrednostima, nek se raspita koje su to vrednosti. Čime se on diči i hvali... Toga se pametni i normalni ljudi stide, to je jasno kao dan - priča Mića i za kraj poručuje:

- Znam da Takija mnogo boli kada neko u studiju prikaže šta njegova ćerka radi u rijalitiju, a on to gleda svojim očima. Mislim da mu je teško, a krivca traži u meni. Kapiram ga kao roditelja, ali ne razumem kako on to podržava, kaže:"Samo gazi, ti si zvezda". Nije Maja postala nikakva zvezda zato što je napisala knjigu i izmislila, zaštitila neki patent, već zbog groznih stvari koje jako utiču na nju. Čovek na taj način pokušava da pravi zvezdu, ne zna koji je glavni grad Španije?! Bolje da svoju ćerku nauči osnovnim stvarima iz istorije, geografije, a ne da je naziva zvezdom rijalitija i govori da su super stvari koje ona radi u "Zadruzi".

Autor: D.T.