RAT OKO NEROĐENOG DETETA! Slađa Poršelina NAPALA TRUDNU ZADRUGARKU zbog Zole, tražila joj da prizna DA LI JE ON OTAC! (FOTO)

Slađa Poršelina Blinda, kako se u javnosti predstavlja prva užička starleta Slađa Lazić, duboko se potresla sinoć, kada je čula da postoji mogućnost da je njen dečko Lazar Čolić Zola otac deteta trudne Ine Rajzinger, bivše učesnice "Zadruge".

Ona je odmah rešila da istera sve na čistac, te je direktno uputila poruku Ini, kako bi se razrešila misterija.

Ina, pričaj, je l' si realna?! - odmah joj se obratila Slađa, a Ina je odmah krenula da se pravda.

Slađo, nema Zola nikakve veze sa tim! Nemoj molim te i ti... Ako hoćeš, pričaćemo ovih dana - miroljubivo joj je odgovorila Ina, a Slađi je laknulo.

Znači, nije Zola otac, to mi je bitno. On je moj dečko, zato te pitam, molim te da mi kažeš - poručila joj je Poršelina.

Nije, Slađo! Pa, zar misliš da ti ja ne bih rekla, ili njemu? Naravno da bih. Nemoj uopšte oko toga da razmišljaš - odgovorila joj

Podsetimo, Zola se juče oglasio za Pink.rs:

- Nemam pojma da li je stvarno trudna. Ako jeste, stojim iza svega onoga što sam rekao i dok smo bili u "Zadruzi". Mislim da nije trudna sa mnom, ali, i da jeste, to ne menja moj stav kada su u pitanju takve stvari. Naravno da ću preuzeti odgovornost, pa kakav bih to bio čovek... Ako sam bio konj, mangup, idiot, ako nisam pazio kada je trebalo da pazim... Nikad u životu ne sumnjam u sebe, u to kakav bih otac bio, jer znam kako sam ja odrastao, kako ja nisam bio prihvaćen s jedne strane. Znam koliko puta mi je u životu bila neophodna očinska ljubav, a nisam je imao. Mislim da neću dozvoliti da danas-sutra moje dete odrasta bez moje ljubavi - poručio je Zola.

Autor: D.T.