VOLJENKINA MAJKA JURILA KNELETA: Opasni momci je obasipali dijamantima, ona otkrila sve o vezi s Kneževićem i Arkanom!

Voljenka Ilić bila je jedna od najlepših žena Jugoslavije, a bavila se i pevanjem i manekenstvom. Bila je samo sa "opasnim" momcima, a priznala je i da joj je jedina neostvarena želja da ima decu.

Voljenka Ilić progovila je o tome zašto je dovode u vezu sa velikim komandantom Željkom Ražnatovićem Arkanom.

Naime, Voljenka se jednom prilikom oglasila povodom toga i rekla da je ona u to vreme bila samo pi-ar Željku i Ceci Ražnatović. Na osnovu toga ljudi su je povezivali kao njegovu ljubavnicu.

- Ja sam imala neki nastup i Knele je bio tu sa društvom i mislio je da sam animir dama, i onda sam se ja požalila mami i moja mama se tada pojavila u klubu da me odbrani, ponela je sa sobom i neki heklerčić tada, ali je on uspostavio sa njom veoma dobar odnos i obećao joj da će me čuvati u ovom gradu i da ih tretiram kao braću. Sećam se da sam se tada prvi put vozila u takozvanom slončetu, a mama sedi pored mene i viče dobićeš batine - ispričala je Voljenka.

