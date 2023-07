OČEKIVANO?! Nakon što su isplivale prepiske Nataše Moskve i Cara, Maja Marinković besna kao ris povukla DRASTIČAN POTEZ! (FOTO)

Nedavno su u javnost isplivale prepiske između Filipa Cara i Nataše Moskve, koje je eksluzivno Kurir objavio.

Ipak, Aleksandra se na ovu temu nije preterano oglašavala, dok je Maja Marinković, Filipova bivša, po svemu sudeći preduzela drastične mere.

Iako su nekada bile bliske, Nataša i Maja se više ne prate na Instagramu, a mnogi smatraju da je baš to dokaz da Moskva i Car nisu samo prijatelji.

Marinkovićeva je redovno lajkovala Natašine fotografije, kao i Taki, a sada njih dve nemaju apsolutno nikakvu komunikaciju.

Podsetimo, Nataša Moskva je za medije otvorila dušu o odnosu sa Filipom i otkrila da ju je često zvao u noćnim satima.

- On me zove u nekim sitnim satima na video pozive tražeći da mu se malo javim, da me vidi gde sam jer se boji da mu neko neće videti poruke koje piše obzirom da je paranoičan, smatram da provocira jer poruke nije brisao, sve to stoji tamo danima, a razlog što ovo otkrivam je taj da mu stavim da znanja da nisam kao one što vuče u krevet i da me njegove spletke ne zanimaju, a i da ga postavim malo na svoje mesto jer je veliki ženomrzac i pokvarenjak." - rekla je Nataša za medije.

