Bivša zadrugarka, Jelena Batos, nedavno je iznela u javnost kako je majka Nece i Pece Lazića prokockala 200 evra koje je ona poslala, kako se navodilo, za rođendan blizanaca.

Naime, Jelena je imala i jedno uključenje uživo u emisiju "Narod pita", kada je ušla u žestoki klinč sa Pecom, što je, kako su blizanci naveli, uticalo na zdravlje njihove bake.

Neca je večeras istakao da ne može nikoga da optuži za tako nešto, ali da smatra da je to itekako uticalo na njegovu baku, jer kako kaže, mnogo se potresla zbog celokupne situacije. Bivša zadrugarka Jelena se ovim povodom oglasila na instagramu.

- Ne gledam, niti me zanima. Snimak mog poziva ima na zadruginoj stranici i vidi se da nikog nigde nisam uvredila, nego iznela svoju stranu priče, nakon što su me on i njegov brat prozivali lažovom u emisiji i svakakve neke neistine. Moje je pravo da se odbranim! Neka je baba dobila moždani zbog mog poziva, a nije ga dobila kada su Neca i Peca imali fizičke napade unutra, pa kada su se tukli, šamarali po krevetu ili kada je dotični piš**o po krevetima. Bog sve vidi, a i sudija uskoro, jer čim dođem za Srbiju, započinjem sada dve tužbe, a oni neka nastave slobodno, i samo da pitam ovo: "Ko o kome stalno priča, a ja kao nebitna?". Ja dok radim i zarađujem i spremam se za odmor od dva meseca po Evropi, on ide od emisiije do emisije i priča o meni - napisala je Jelena.

Autor: Pink.rs