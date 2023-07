'KO NEMA SRCA DA RIZIKUJE, NE MOŽE NI DA DOBIJE!' Maja Berović otvorila dušu o karijeri, medijskim pauzama i novom albumu!

Ima velika očekivanja od novog projekta!

Poznata pevačica Maja Berović vratila se na javnu scenu na velika vrata novim albumom. Maja je današnji gost emisije ''Premijera - Vikend specijal'', a tom prilikom je govorila o mnogim aktuelnim temama. Na samom početku osvrnula na medijsku pauzu i novi projekat u koji je mnogo uložila.

- Za mene je to posle 2009. godine bila najveća pauza. Smatram da to nije dobra stvar i obećavam da ću malo češće da izbacujem albume. Mislim da svaki izvođač koji izdaje album ima neku dozu treme i odgovornosti. Uvek postoji doza treme, ali to je dobro - rekla je Maja i dodala:

- Na samom početku nemate neka velika očekivanja, jer kad nešto počinjete ne možete istog momenta očekivati da vam se dese neke velike stvari. Radite, dajete svoj maksimum koliko možete, ali kad dođete na neki određen nivo, onda i očekujete tu neku povratnu dobru energiju i neke pozitivne kritike. Ja sam se trudila otpočetka da izgradim svoj put i stil muzički, u svakom slučaju to prija. Nekako se na kraju sve ispostavi kao dobar put - poručila je pevačica i dodala:

- Ja sam neko ko je oduvek servirao neke stvari koje nisu popularne u tom trenutku, kad servirate nešto što nije popualrno to zna da izazove veliku turbulenciju kod publike, što može biti zabrinjavajuće dok to ne bude opšteprihvaćeno. Ko nema srca da rizikuje ne može ni da dobije, treba biti hrabar i servirati nešto što je neočekivano - rekla je Maja i dodala:

- Godinu dana smo radili na albumu, za mene jedan veliki izazov. Nikad više autora nije bilo na nekom albumu. Nikad više žena koje su radile na ovom albumu. Dosta mladih autora koji će tek da pokažu šta znaju - poručila je pevačica.

