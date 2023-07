Iskrena do koske!

Muzička zvezda, Maja Berović, tokom svog gostovanja u emisiji "Premijera Vikend - Specijal" progovorila o pauzi koju je imala, s obzirom na to da se porodila i na svet donela sina, kojem su ona i njen suprug Alen dali ime Lav.

- Ja mislim da svaka žena koja se ostvari u ulozi majke treba da da sebi oduška jer je to potrebno ženi za njen um i telo. Prosto, sve smo mi kada dobijemo dete jako, jako emotivne i imamo potrebu da budemo sa tim malim stvorenjem i mislim da svaka žena sebi treba da dozvoli pauzu kojim god poslom da se bavi. Ja sam srećna što nisam radila, jer sam bila sa njim - rekla je Maja, te se osvrnula na odnos sa suprugom Alenom:

- Punoletstvo. Kao što kaže stih Dina Merlina: "Dobro je kada u životu nekoga voliš i neko te voli", to je nešto čemu svi težimo. Jako retko se posvađamo. Generalno nisam osoba koja se svađa,ja sam rak - škorpija (smeh). Nisam svađalica i on možda kad bi želeo nekada da se posvađa, to se ne desi. On je neka živa vatra, on je lav. On je tu kao podrška i deo tima, neko ko vrlo, vrlo dobro razmišlja i vuče neke poteze koje ja u životu ne bih uspela da uradim. Bože moj, nismo svi rođeni za sve stvari, neko da radi u kancelariji, neko da peva...Ja sam neko ko u životu se jako vodi tim nekim emocijama i nekada je to dobra stvar, a nekada je jako loša. U tom momentu sam slušala svoje srce i nisam pogrešila, što ne mogu da kažem da je nekada dobro - istakla je pevačica.

Kada je reč o letu i nastupima na primorju, Maja je istakla da se vraća na velika vrata, te je i otkrila da je pred sam odlazak na "trudničko" nastupala u Budvi u trećem mesecu trudnoće, kada niko nije znao da je u blagoslovenom stanju.

- Biće radno, naravno. Neke striktne planove još uvek nemam, ali ono što je sigurno, desiće se letnja turneja. Radujem se tom nastupu na Top Hilu, jer sam tada nastupala u trećem mesescu, a niko nije znao osim mene i mojih najbližih. Ja sam tamo prvi put nastupila pre, pet godina, 2018.godina, pre koncerta u Areni, to je bio za mene jedan spektakl i najveći uspeh kada su koncerti u pitanju, pre Arene - rekla je pevačica.

2018.godine, Maja je spektakularnim kocnertom u Areni raspametila ceo region, prvenstveno što je, kako bi se u narodu reklo, prepunila istu, a pogotovo što se pobrinula za svaki detalj. Pevačica se ovom prilikom u razgovoru sa voditeljkama Tijanom Pricom i Bojanom Lazić prisetila Arene.

- Ja moram da kažem da ja, šta god da sam radila, ja sam nailazila na oštre kritike, pa tek onda na prihvatanje i opštu prihvaćenost. Kada sam izdala album "Viktorijina tajna", nastao je delirijum komentara: "Da li je dobro?", "Šta je to?", nisu mogli da razaznaju šta je to što sada pevam. Naišle su kritike, da bi posle toga naišlo na opšte prihvatanje. Takođe i ta Arena, koja je takođe naišla na velike kritike i na jedno veliko negodovanje. Meni uglavnom, kada me kritikuju, ja ne gledam na to kao na nešto negativno, nego na vetar u leđa. Meni je kritika, neću reći hrana, ali motivacija. Nije dobro kada vas samo tapšu po ramenu i govore: "Ma, ti si super". Uglavnom, i kritika i pohvala moraju biti jedna s drugom tu, tako da je meni ta kritika bila jako produktivna. Ja sam bila sigurna da ću ja napuniti i prepuniti tu Arenu, žao mi je samo što u tom momentu nisam mogla da zakažem i drugu, jer smo zaista tu prvu razvalili, da se tako izrazimo - rekla je Maja, te se osvrnula na glumačku karijeru i film koji je snimila, a koji tek treba da ugleda svetlost dana:

To je bio veliki izazov, pogotovo kada su me pozvali i rekli mi da uloga nije na srpskom jeziku, već na rumunskom. Prihvatila sam oberučke i jedva čekam da taj film izađe. Film smo snimili još u martu. Bilo je fantastično, potpuno druga dimenzija, potpuno drugi pristup rada na šta ja nisam navikla, jedno divno iskustvo i svi ti glumci koji će glumiti su zaista vrhunski. Viktor Savić glumi glavnu uklogu, Vojin Ćetković, Petar Božović, a film se snimao svuda po regiji

Kada je reč o pesmi "Lav" za koju je istakla da je njena lična, Maja je otkrila kako je došla do te pesme, te je čak i priznala da su joj se po glavi vrzmale misli da prestane da se bavi pevanjem zbog zdravstvenog stanja u kom se našla.

- Pesma "Lav" je moja lična pesma, došla je prva na albumu kada sam razmišljala da li ću ponovo stati pred publiku i nastaviti da se bavim ovim poslom. Bila sam između operacije nogu, moja drugarica mi je donela pesmu i rekla mi je: "Majo, znam da ti nije do pesme, ali sam ti napisala pesmu, samo je pročitaj". Kada sam pročitala pesmu, ja sam dobila takva krila i volju da ustanem odatle i nastavim tamo gde sam stala i od tada je sve krenulo na bolje - istakla je pevačica.

Autor: N. Ž.