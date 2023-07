Šok!

Razvodi na srpskoj estradi uvek su punile stupce u novinama, o njima se naširoko pričalo i pisalo jer su često bila praćena velikim skandalima.

Kija Kockar - Sloba Radanović

Razvod koji će ostati upamćen kao razvod o kome se najviše pričalo je prvi razvod u rijalitiju. Sloba Radanović ušao je u rijaliti zarad popularnosti i promovisanja svog talenta. Međutim, ni slutio nije da će mu učešće tamo ujedno biti i poslednji dani braka sa tada nepoznatom stjuardesom Kijom Kockar. Razlog raspada ovog braka bila je prevara sa pevačeve strane i to javno. Kako njegova supruga Kija to nije mogla da podnese ušla je u isti taj rijaliti i napravila totalnu pometnju. Njihov brak odjednom je postao javan brak. Svi smo sve znali i svi smo bili upućeni o tome kako je tekao taj brak, kada su strasti između ovog para prestale, ko je koga više voleo, pomagao, bio podrška a imali smo prilike da ispratimo i sam kraj tog braka.

Miroljub Aranđelović Kemiš - Vesna Zmijanac

Vesna i Kemiš bili su u braku osamdesetih godina. Svojevremeno, Vesna je izjavila kako je to bio lep period u njenom životu, ali nije mogao da bude perspektivan. Kemiš je u otvorenom pismu izjavio kako mu je Vesna bila neverna, pa naveo da joj je u neverstvu prema njemu društvo pravio njegov tadašnji prijatelj i kolega Dragan Stojković Bosanac ali i jos nekoliko avantura koje je pevačica imala dok je bila u braku sa njim. Kasnije je Kemiš rekao kako je posle nekoliko dana od razvoda došao u njihov zajednički stan da pokupi ostatak svojih stvari, i da je u stanu sa Vesnom već bio drugi čovek.

Aca Lukas - Sonja Vuksanović

Brak koji je trajao sedam godina i uvek bio pod budnim okom javnosti je brak Sonje i Lukasa. Pevač je pre nje imao dva braka, a Sonja jedan i to sa Acinim kolegom Željkom Šašićem koji je u tim godinama dok je ljubav između ovo dvoje golupčića cvetala, snimio pesmu upravo posvećenu Sonji. Za razvod ovog braka bilo je mnogo spekulacija. Od toga da pevač vara suprugu na svakom ćošku i da ona ne može da podnese njegove poroke, do toga da upravo ona vara njega. Njihov razvod su svi mediji ispratili. Kada su izašli iz sudnice tog dana Lukas je izjavio da je bilo kako na pijaci, jer su njoj samo pare bitne a Sonja po izlasku iz sudnice je izjavila da ide da slavi. Da tu strasti nikad nisu prestale govori i to da malo, malo u medijima dođe informacija da su njih dvoje zajedno. I ako su razvedeni oni i dalje idu na odmore zajedno, jer kako oni kažu moraju zbog ćerke.

Tanja Savić - Dušan Jovančević

I ako su delovali kao najskladniji brak na estradi, iza zatvorenih vrata u ovom braku nisu cvetale ruže. Tanja je pokušavala ne sve načine da zataška i prekrije nezadovoljstvo svojim brakom, međutim kada je pevačicin suprug Dušan uzeo njihova dva deteta bez njenog znanja i odveo u Australiju pevačica nije imala drugih mogućnosti već da iskoristi svoju popularnost u borbi za starateljstvom nad decom i razvodom od Dušana, pa je sve priznala i molila za pomoć. Bilo je raznih spekulacija oglašavale su se obe strane, okrivljivali jedno druge na razne načine a onda su i krenule prepirke preko medija ko je kome prvi poslao zahtev za razvod gde su padale teške reči i velike uvrede. Na kraju priče u ovoj priči ženska strana je pobedila.

Ana Nikolić - Stefan Đurić Rasta

Brak koji je sve iznenadio je bio brak ovo dvoje aktera. Jedan od brakova koji je izazvao najviše pažnje ali i najkraće trajao je upravo ovaj. Upoznali su se dok su zajedno stvarali nove projekte, ludo zavoleli, brzo postali roditelji, a najbrže razveli. Ana je kao glavni razlog prekida ovog odnosa navela to da Rasta nije dobar muž i da je oženjen a ko momak živi, a reper nije davao nikakve izjave, već je potpisao papire i završio tu etapu života. Da ljubav sa pevačicine strane nije prestala govori i činjenica da svaki put kada se pevačici postavi pitanje o svom bivšem mužu ona burno reaguje uvek ima neki dvosmisleni komentar, a kada je saznala da je Stefan u novoj vezi javno ga je napala na društvenim mrežama.

Đole Đogani - Slađa

Godinama se nije znalo koji je tačan razlog kraha ovog braka, dok nedavno Đole nije u svojoj ispovesti otkrio da je tada u tom momentu mimo njegove volje morao da stavi tačku na tu priču, jer je njegova tadašnja žena tražila da njihov brak ide putem koji on nije mogao da shvati i razume. On je sanjao i maštao o velikoj kući punu dece i ljubavi a onda je htela da izlazi i da se provodi a da on sedi kod kuće. To se njemu nije dopalo i odlučio je da stavi tačku na taj brak.

Darko Filipović - Jasmina Filipović

Posle više od decenije braka, ljubavni par je rešio da se raziđe, a pevač je otkrio detalje ponašanja svoje, sada već bivše supruge. Naime, Jasmina ga je prevarila sa jednim od najboljih prijatelja, a onda učestovala u njegovim kriminalnim radnjama. Region je brujao o ovoj temi a pevačeva žena je izbriaala društvene mreže u jeku skandala.

Autor: N. Ž.