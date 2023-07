Ekipa emisije "Premijera Vikend - Specijal" zaputila se tog 11.jula na Sveti Stefan u Crnoj Gori, gde su se bivše zadurgarke Anita Stanojlović i Jovana Tomić Matora zaklele jedna drugoj na večnu ljubav.

Naime, zvanice su na samom početku dana počele da pristižu, među kojima su se našli Nenad Aleksić Ša i njegova supruga Vanja, novinar i kum Marko Đedović, kuma Tamara Marić, bivša zadrugarka Sandra Rešić kao i mnogi.

Žurka u samoj luksuznoj i skupocenoj vili sa prelepim pogledom, počela je odmah, te je tako Matora počela sa nazdravljanjem i veseljem, a u jednom momentu ona je zakucala i na vrata iza kojih se njena supruga, Anita, spremala za oltar.

- Spremajte se, uskoro se mlada kupuje - kucala je Matora na vrata iza kojih se Anita spremala za svoj veliki dan, dan kada će izgovoriti sudbonosno "da".

Anita se polako spremala, te je stala pred premijerni objektiv, otkrila je kako se oseća, šta joj je najteže palo tokom boravka u Beloj kući, kao i podršci svojih najbližih.

- Imam preveliku tremu, previše sam nervozna i napeta. Rekla mi je da napišem zavete, rekla sam joj da ne piše, kako bude neka bude. Stresan trenutak mi je bio sa Šarmen i tada sam osetila da sam je zavolela i tada sam shvatila da je to to...Plašila sam se jako majke, mislila sam da me neće sačekati. Majka mi je rekla da joj je bitno da sam ja srećna i da podržava, ako sam ja srećna i ona je srećna - rekla je Anita.

Ekipa gorepomenute emisije uspela je da uhvati prelepu i glamuroznu dekoraciju samog mladenačkog stola, kao i oltara. Sve je bilo u boji ljubavi i vidi se da su se prilikom same organizacije pobrinuli o svakom detalju.

Stanojlovićevoj se potom pridružila i Matora, koja je iznela svoje utiske pred samo stajanje na ludi kamen.

- Verenički prsten meni nije kao preduslov za brak, već simbol odanosti i vernosti. Htela sam od srca da joj pokažem da ta reč i napismeno ne znači, rekla je i sama da se menjam, ali da joj pokažem da pred dragim ljudima pročitam to. Bez obzira što nisam napisala i što ona to neće, ja ću sigurno reći...Prepustila sam sve na moja leđa, najbliži drugari i prijatelji su mi tu, sad smo digli atmosferu. Ona je glavna zvezda i najbitnije mi je da ona bude najsrećnija. Malo se opustila, sada je: "Jurila sam te šest meseci, sad ćeš da vidiš". Jedino što me teši, teško je napraviti kompromis, jeste to da je Anita ljubomornija od mene. Najbitnije je da se ne svađamo, da smo zajedno i da se ja ostvarim kao majka, ona ima Alekseja i to mi je bitno da mi je i tu podrška. Došla je Anitina tetka i njen muž, to mi je bitno da su tu kao njena podrška - rekla je Matora.

- Zvala me je mama da me vidi, da joj šaljem slike i tako dalje - dodala je Anita.

Bivša zadrugarka i pevačica Sandra Rešić otkrila je da je bila skeptična što se tiče ovog odnosa, ističiću da je veoma pogrešila.

- Ja sam mislila da će to da se rasksti do tog datuma. Ispostavilo se da sam pogrešila, pravi Matora svadbu, a ja ti dođem kao nešto deveruša, sa mladine strane, spremamo se, smirujem je. Mladu sam upoznala juče, samo da dodam - rekla je Rešićeva.

U nastavku usledila je i kupovina mlade, kao po starim i dobro poznatim običajima. Naime, na vratima su se nalazile Rešićeva i starleta Tijana Ajfon koje su "prodavale" mladu, dok je Matorina ekipa i kuma Tamara kupovala istu. Nakon izvesnog vremena i nabeđivanja, uz mnogo para, uspeli su da kupe Anitu, te je ona zablistala u prelepoj venčanici.

Kako je Anita već istakla, nije želela da joj Matora piše zavet, što je ona jako želela te joj se kroz suze pred svima obratila.

Anita mi je rekla da ne pravim zavete, ali ja hoću. Ja ti kažem da obećavam ti, zaklinjem ti se na vernost i ljubav, da ću biti za tebe i tvoje dete tu, hvala ti što si tu i što ćeš moj život upotpuniti i biti moja žena - rekla je Matora kroz suze.

U Crnoj Gori, 2020.godine usvojen je Zakon o istopolnim partnerstvima, tj. životne zajednice istopolnih partnerstava, te je tako, kada su obe izgovorile sudbonosno "da", Anita, na osnovu člana 41. Zakona, prihvatila obreučke Matorino prezime.

Njih dve su potom stavile burme jedna drugoj, što je takođe izgledalo potpuno romantično i puno ljubavi.

Kako i na svakoj svadbi, pa tako i na ovoj, nakon obavljene ceremonije venčanja, običaju nalažu da sledi prvi ples, te su tako ove bivše zadrugarke uz pesmu Nine Badrić "Dani i godine" i uz bajkovitu atmosferu, zaplesale.

Gosti na ovom venčanju, bivši zadrugari i prijatelji Matorini nisu krili oduševljenje i radost kada je ovo njeno krunisanje ljubavi u pitanju.

- Mnogo sam srećan zbog Matore, nisam verovao da će ovaj dan doći sa Anitom, ali mi je mnogo drago - rekao je Karić.

- Izgurao sam mnoge sezone, evo sad sam je i oženio. Nisam mogao da pretpostavim da će ovo da se desi... Jedne večeri mi je stigla poruka, prvi put u životu: "Hoćeš da mi budeš kum na venčanju?". Ja sam mislio da se ona sprda sa mnom, rekao sam: "Je l' se sprdaš sa mnom?! Ako si ozbiljna naravno da hoću, ali si zvala anitmatičara za kuma" - rekao je Đedović.

- Meni nije bitno ko je kog pola, nego ljubav! Nekad je jača ljubav kod istopolnih parova, nego kod strajt ljudi. Do sad su je devojke koristile, Anita ima i dete, ona je toliko dobra i neiskvarena. Verujem u zajednicu, ali sam ćerka razvedenih roditelja, malo sam skeptična po tom pitanju, ne verujem u brak. Verujem u ljubav, u brak ne, jer meni papir ništa ne znači - rekla je Tijana Ajfon.

- Šta god da je u pitanju, došao sam da je podržim - rekao je Mikica.

- Što se tiče same svadbe, jedino joj je krivo što neki članovi njene porodice nisu mogli da dođu. Nije to bilo što su protiv toga, imaju svoje obaveze, neki rade, iz tog razloga su bili sprečeni, pa je zato bila tužna. Malo joj to što smo mi tu skoro svi sa Matorine strane, da tako kažem, stvara tenziju, ali se trudimo da se ne oseti kao da nije deo porodice. Ja sam je pitala samo dok Anita nije bila tu: "Je l' to to?", ona mi je rekla: "Da, sigurna sam, sto posto" - rekla je Sandra.

- Prelep dan, divan, ambijent je top. Da li sam očekivao da će ovo brzo da se desi?! Pa nije baš brzo, očekivalo se to, ovo sa Anitom, može da se kaže da je brzo, ali kad se nađu srodne duše, to je to - rekao je Ša.

Kako su sve zvanične stvari obavljene, na red je došlo i veselje - svadba! Gosti i mladenci uživali su u atmosferi za koju je bio zadružen DJ Neba, a u jednom momentu, kada je već pao mrak usledio je i spektakularni vatromet uz koji su one isekle petospratnu tortu, koja je bila ukrašena duginim bojama, kao simbol LGBTQ+ zajednice.

U prilog tome da je žurka i ovo veselje bilo i više nego spektakularno, govore instagram storiji svih onih koji su bili prisutni, a ekipa "Premijere" uspela je da uhvati momenat kada je bivša zadrugarka Ermina Pašović, usred noći, uskočila u bazen i pokazala svoju vitku liniju.

