'LENA ŽIVI OD MOJE KARIJERE' Goca Tržan progovorila o ćerkinom odnosu s bivšim mužem, pa se dotakla i njegovog sina Željka!

Ona smatra da Lena nema čega da se stidi kao ćerka Goce Tržan.

Pevačica Goca Tržan ispričala je da za njenu naslednicu Lenu ona nije pevačica već mama koja ima posao kao i svi drugi. Goca kaže da iako deca poznatih često imaju problem sa okolinom, ona smatra da Lena nema čega da se stidi kao ćerka Goce Tržan.

- Lena ne reaguje na moju karijeru, ona živi od moje karijere i posla. Nije dete koje se loži na to ili da ide na moje nastupa. Nedavno je, u stvari, bila na jednom mom nastupu sa društvom i kada smo izašli rekla je: “Mama, kako ti pevaš”. Ona se uopšte ne loži na mene jer ja u svojoj kući nisam Goca Tržan, pevačica, već Lenina mama i Rašina žena. Pitam je samo za mišljenje da li joj se sviđa neka pesma, ili ne, jer ima dobar muzički ukus - iskreno kaže Goca i dodaje ponosno:

- Moram da kažem da moja ćerka ide ponosno i podignute glave gradom i ne mora da se krije. Ja nisam osoba koja je u životu sebi napravila neprijatelje ili imam prošlost koje bi ona trebalo da se stidi.

Muzička zvezda koja je dugo na estradnoj sceni i poznaje veliki broj ljudi iz različitih oblasti javnog života, kaže da je deci poznatih teško u životu jer treba da se izbore sa komentarima okoline.

- Mislim da je svakom detetu danas teško što ima roditelje uopšte jer svako dete u nekom periodu svog života želi da nema roditelje koji ga sputavaju da pije i ostalo, kroz osmeh i u šali kaže pevačica, pa nastavlja u ozbiljnijem tonu:

- Mislim da je deci javnih ličnosti mnogo teže generalno da se nose sa okolinom jer često moraju da brane roditelje. Ne brane sebe, već često ljudi kada ne znaju kako da ih povrede targetiraju njihove roditelje i stavljaju znak.

Ipak, Goca sa Lenom o svemu otvoreno priča i podržava njene talente ali joj neće suflirati čime treba da se bavi u životu.

- Ima razne talente, ali nema za muziku. Sjajan je menadžer i producent, bila bi sjajan organizator ili direktorka. Studiraće ono što ona želi. Ako bih mogla da poželim, poželela bih da se nikad ne bavi ovim poslom kojim se ja bavim u ovoj zemlji, i u ova vremena.

Na pitanje da li se Lena čula sa ocem Ivanom Marinkovićem, nakon što je on izašao iz rijalitija, Goca je kratko i nerado odgovorila:

- To je njena stvar, ima 16 godina. Ja njoj ništa ne zabranjujem, niti mogu da zabranim. Ne bih to komentarisala.

Ne krije da joj se ne sviđa muzika današnjice kao i da ne vidi sebe u komercijalnoj muzici.

- Ne reagujem, to nije nešto što se meni sviđa. Ima tu talentovane dece, ali jedini problem je što ta nova generacija, retko ko se tu bavi muzikom zato što je suštinski zaista talentovan ili vole muziku. Mislim da vole popularnost i lovu samo. Ne bih sarađivala sa njima, a ni oni sa mnom. Ne pričamo istim jezicima- iskrena je Goca koja dodaje da ipak postoje ozbiljniji umetnici sa kojima bi volela da sarađuje:

- Sa puno njih bih volela da sarađujem, ali to je teško jer se stalno meri ko je veća zvezda. Mene to smara, ja sam dama. Prevazišla sam to.

