ĐOKOVIĆ SE SLOMIO NA VIMBLDONU, a čuveni glumac odmah REAGOVAO: Evo šta misli o srpskom teniseru! (FOTO)

Novak Đoković je ostao bez krune na Vimbldonu. Srpski teniser izgubio je u finalu od Karlosa Alkarasa, a ovim povodom oglasio se glumac Ben Stiler koji je pružio podršku našem asu.

Nole je nakon poraza bio vrlo emotivan, pa su se videle i njegove suze tokom govora.

- Ne baš dobar dan za mene, ali dobar za Karlosa. Moram da počnem sa izražavanjem čestitki Alkarasu, kada je trebalo da odservira za pobedu odigrao je neke neverovatne udarce i to je bilo zaista sjajno. Svaka čast.

Imao je poruku za Alkarasa:

- Mislio sam da ću imati problema sa tobom na šljaci i na betonu, ali ne na travi. Ove godine se i to promenilo, čestitke, neverovatan je način na koji si se prilagodio na ovoj podlozi, igrao si samo par puta na travi pre. Neverovatno je šta si uradio, sve čestitke tebi i tvom timu.

- Što se mene tiče, očigledno je da ne volite da izgubite meč na ovakvom nivou, ali kada se sve emocije stišaju, moram da i dalje budem zahvalan jer sam mnogo titula i tesnih mečeva dobijao. Setimo se 2019. protiv Federera u finalu, kada sam spašavao dve meč lopte, možda sam trebao i da izgubim, ali sada se to malo izjednačilo. Biću ponosan sutra, danas ne baš. Teško je progutati ovakav poraz, kada sam bio tako blizu. Ovo su momenti za koje svi radimo, da igramo na najvećoj sceni, najvećim turnirima, ja sam bio blagosloven da sam odigrao mnoge velike mečeve, ovo je samo još jedan. Zahvalan sam na ovome, izgubio sam od boljeg igrača, idemo dalje još jače.

Watching @DjokerNole playing at such a ridiculous level. Excited for Sunday and what he’s about to do. #USOpenFinal