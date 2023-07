DO SADA NEVIĐENA FOTKA! Evo kako su Dijana i Srđan Đoković izgledali na svom VENČANJU, sve je vrlo SKROMNO, a jedan DETALJ iznenađuje!

Dijana i Srđan Đoković roditelji su jednog najboljih tenisera svih vremena, a nedavno se pojavila slika sa njihovog venčanja i mnogi su iznenađeni kako su tada izgledali.

Kao što je poznato, Novak je najstariji sin Dijane i Srđana Đokovića, a nedavno se na društvenim mrežama pojavila slika sa Dijaninog i Srđanovog venčanja.Sve do sada. Na fotografiji sa venčanja bi malo ko prepoznao Dijanu pre svega zbog nešto drugačije frizure nego danas. Mnogo pažnje je privukla i venčanica.

Novak Đoković je često tokom karijere isticao da mu je porodica zapravo najveća podrška i da ništa od svega što je postigao, ne bi uspeo da nije bilo njih.

Podsetiom, prilikom gostovanja u emisiji "Dok anđeli spavaju" majka najboljeg tenisera sveta Dijana Đoković priznala je da je sa Novakom neplanirano ostala trudna. S obzirom na to da se sa Srđanom Đokovićem relativno kratko zabavljala jasno mu je stavila do znanja da od njega ništa ne očekuje, dok ga je tokom jučerašnjeg dana bodrila.

- Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, rekla sam da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Želela sam da rodim to dete, a on, kako god da odluči. Nisam mogla da obavezujem nekoga sa kim sam u vezi tek nekoliko meseci, bilo mi je to malo previše ‒ ispričala je gospođa Đoković.

- Srđan ima neke svoje igrice, šta bi bilo kad bi bilo. Povremeno me pita: „Šta bi bilo da se nisam oženio sa tobom, da li bi mi dala da vidim Novaka?“ Na to mu odgovorim s osmehom: „Ko kaže da bi bio Novak? Ko zna, možda bi se zvao drugačije, ali pitanje je šta bi bilo.“

Roditelji Novaka Đokovića upoznali su se na Kopaoniku, kada je Dijana došla da polaže za instruktora skijanja. Među njima se brzo rodila ljubav, koja je krunisana brakom i rođenjem tri sina: Novaka, Marka i Đorđa.

