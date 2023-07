PEVAČICU DALI NA USVAJANJE, SESTRA JOJ SE UTOPILA! Mina Kostić do 5. godine živela u bedi, u 19. promenila ime, a odrasla je uz reperovu tetku!

Minin život obeležile su tragedije.

Pevačica Mina Kostić odrasla je u siromaštvu u mnogobrojnoj porodici, a roditelji su odlučili da je daju na usvajanje kada je imala pet godina.

Minu je usvojila i odgajila Duda Ivanović, tetka popularnog repera Ivana Ivanovića Đusa. Osim činjenice da nije rasla uz majku i oca, Minin život je obeležila još jedna tragedija. Njena rođena sestra se udavila.

- Jedna sestra mi se utopila kad je imala trinaest godina... Jako teško sam to podnela. To se dogodilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo biti. Tako je valjda Bog hteo. To je bila sudbina - rekla je Mina u jednom intervjuu, a potom otkrila i koliko je braće i sestara imala.

- Moja mama je rodila desetoro dece i četvoro pobacila.

Minino ime na rođenju je bilo Minira Jašari, a promenila ga je kada je imala 19 godina. Tokom celog života je ostala bliska sa biološkom majkom, koja je preminula prošle godine.

