'SADA ILI NIKADA, NEMA VREMENA!' SAGA ''MAŠE I MEDE'' SE NASTAVLJA?! Nakon burnog RASKIDA sa Bilalom, Maja javno pecnula Janjuša?! (VIDEO)

Šok!

Bivša učesnica "Zadruge", intrigantna, Maja Marinković, nedavno je okončala vezu sa Bilalom Brajlovićem, te je u intervjuu za naš portal istakla zbog čega je došlo do istog, kao i da slika koju su oni predstavljali o njihovom odnosu i nije baš takva.

- Bila sam neprihvaćena u toj porodici od samog starta iz nacionalnih razloga, na prvom upoznavanju pitali su me da pređem u islam i odreknem se svoje vere, izdržavala sam ga, pare od fanova je uzimao, krio od mene i slao bratu. Kada odem u emisiju pretio mi je sve u dogovoru sa nekim ljudima o kojima ne bih sada, ali ako zatreba imenom ću ih prozvati sve, sa mnom nema igre. Ni na jedno slavlje me nisu zvali, ni dali da dođem jer sam Srpkinja. Taki me je po ko zna koji put spasio svega i zato je najbolji otac na svetu - rekla je Maja.

Marinkovićeva je po svemu sudeći, nastavila dalje, ali ono što je objavila šokiralo je mnoge. Naime, ona je objavila svoj snimak u ogledalu, a mnogima je zapalo za oko to što je baš postavila pesmu pevača Ace Pejovića "Sad ili nikad", a poznato je da su Marko Janjušević Janjuš i ona jedno drugom posvećivali pesme ovog pevača.

Da li su stare varnice ponovo počele da sevaju, ostaje nam da saznamo.

Podsetimo Pre samo mesec dana, Maja je u odgovorima na pitanja pratioca instagram profila portala Pink.rs, u rubrici "Insta rešetka" otkrila da misli da je Janjuš i dalje voli, dok je on bio striktan u tome da između njih nema ničega.

Autor: pink.rs