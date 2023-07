OVO JE PRVI SIN SRNE LANGO! Pavla Mensura je dobila u braku sa kolegom i njega svi znate, a njen prvenac važi za NAJLEPŠEG MOMAKA među decom glumaca!

Njegovo srce osvojila je prelepa Marija!

Glumica Srna Lango poznata je po svojoj sjajnoj karijeri, ali ona je na prvom mestu i majka dvojice sinova. Nju trenutno svi gledaju na TV Pink u seriji "Zakopane tajne" scenariste Žarka Jokanović, u kojoj Srna tumači lik Ranke Nikolić.

Sina Pavla Mensura dobila je u braku s jednim kolegom, a dobro je poznato da je on krenuo njihovim stopama i bavi se glumom.

– Gledajući roditelje, shvatio sam da je gluma jedan krvav poziv. Publici često sa strane to ne izgleda baš tako. Mama i tata su se trudili da me odvuku od tog poziva. Međutim, kad su shvatili da samo time želim da se bavim, dobio sam njihovu podršku. Sada im je i drago i ponosni su što neko nastavlja da se bavi onim u čemu su oni uspešni već decenijama – kazao je jednom prilikom Pavle.

– Pečat roditelja će me pratiti celog života. Ne smeta mi. Ja sam ponosan na to, ali isto tako želim da budem sam odgovoran za to što radim – istakao je mladi glumac.

Ipak, mnogi ne znaju da Srna ima još jednog sina. Srnin stariji sin Aleksa iz prvog braka postao je producent.

– Aleksa je prvo studirao na Pravnom fakultetu u Beogradu da bi naknadno odlučio da ode na produkciju. Na kraju je i sebi i meni priznao da njega studije ne zanimaju i da želi da se zaposli. Mada sam se dugo bunila i molila ga da ne odustaje tako lako ili da bar zamrzne godinu, doneo je neopozivu odluku kojoj sam ja na kraju dala blagoslov. Sada planira da započne privatni biznis sa svojim ocem – pričala je ranije Srna Lango.

Aleksa Golubović godinama je u skladnoj vezi sa devojkom Marijom. Aleksa je Mariju upoznao sa poznatom majkom, s kojom je Srna u odličnim odnosima, a objavila je i njihovu zajedničku fotografiju s jedne svadbe.

