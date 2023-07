NASTAVLJA SE RAT LAŽNIH KUMA! Ana Ćurčić javno zapretila Mileni Kačavendi: Dosta je, samo me gledaj sad!

Domaća javnost ne prestaje da bruji o narušenom odnosu drugoplasirane superfinalistkinje "Zadruge" Ane Ćurčić i njene dugogodišnje prijateljice, koja se u javnosti predstavljala kao njena kuma, Milene Kačavende.

Odmah po Aninom izlasku iz "Zadruge" njih dve su se udaljile i trudile da u javnosti ne govore transparentno o detaljima svoje svađe, međutim ubrzo je otpočet medijski rat koji i dalje traje. Prozivke su jedna drugoj upućivale gde god su stigle - na Instagramu, putem portala, pa čak i u TV emisijama, pogotovo u "Narod pita" na Pinku. Ana je u međuvremenu priznala da je bila šokirana kada je videla samo deo onoga što je u javnosti izjavljivala Milena, optužila je da je brojne stvari slagala i preuveličala, a takođe bacila je sumnju da je Kačavenda zloupotrebila fanove i proneverila novac koji su slali. Zbog toga ju je, između ostalog, otpratila sa Instagrama, a potom i blokirala.

Sada, jedna nova izjava Kačavende bila je dovoljan okidač za to da Ana progovori. Naime, Ana je sa pratiocima na Instagramu podelila Mileninu izjavu iz jedne TV emisije, gde je zgranuto rekla da je Ana, svojevremeno, odbila da krivično goni Zvezdana Slavnića za verbalno uznemiravanje onda kada su ga za to prijavili pojedini gledaoci.

Hm... Ja kažem ostaću drug, ali sad je dosta. Samo me gledaj - napisala je Ana, međutim tu se nije zaustavila.

Tako malo treba da budeš čovek, ali kad neko laže do te mere da više ne zna šta priča... Konačno je moj red da kažem mnogo toga - najavila je Ćurčićeva, a ostaje da vidimo šta je to rešila da iznese u javnost.

Inače, Ana je u prvim danima po izlasku iz "Zadruge" pokušala da fanovima na Instagramu objasni gde je zapelo u odnosu nje i Kačavende. Tada je ovako govorila:

- Ja Milenu poštujem, ne znam šta se desilo. Trebalo je da se vidim sa njom, ali ona je odlučila da izađe javno i iznese neke informacije, mislim da je ovo tek sad preterivanje. Ja sam ostala korektna, zvala sam je, ali je ona odlučila da odradi sve na svoj način, kako je ona htela. Moj život je u pitanju i mislim da je kulturno da se poštuje ono kako ja odlučim, šta je tačno, šta nije, to je moja stvar i ja to najbolje znam. Ne osporavam da me je iko branio, zahvalna sam, ali ovo mi se ne sviđa. Problemi se rešavaju u četiri zida, ali očigledno ona ima potrebu da sve bude javno. Ja nemam potrebu za tim, nisam htela da dozvolim da novinari prave priču od ovoga, ali ona želi da odbrani sebe, iako nema za šta da se brani... Šta da kažem, pravi mi problem, ali nema veze - istakla je Ana prilikom svog obraćanja na Instagramu.

Autor: D.T.