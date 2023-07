ĐANI PUŠTEN IZ BOLNICE! Slađa otkrila šta mu je sa zdravljem i šta će biti s pevanjem

Radiša Trajković Đani je pre nekoliko dana završio u bolnici, nakon što mu je pozlilo na nastupu. On se, uprkos insistiranju lekara da to ne uradi, vratio na nastup, nakon čega je ponobo hospitalizovan. Njegova supruga Slađa otkrila je šta se tačno desilo.

- Morao je da prekine nastup jer mu se slošilo odjednom dok je pevao. Samo je počeo da se žali na mučninu, posle je morao odmah da ode u bolnicu. Začudila sam se jer smo do skoro bili na odmoru i sve je bilo u redu. Inače on ima problema sa šećerom, nije do sve od juče. Taj problem dugo traje. Samo mu se zavrtelo u glavi i požalio se na mučninu. Posle je dobio temperaturu, krenula je dijareja i sad čekamo da vidimo šta će biti. U bolnici je za sada, uradiće se sve neophodne analize, pa ćemo u dogovoru s lekarima znati za dalje kako i šta treba da radimo - poručila je Slađa za "Republiku".

Juče je Đanijev sin podelio pevačevu sliku iz bolnice, a kako je Slađa otkrila, danas je pušten iz bolnice.

Đani je super top, kod kuće je - otkrila je Slađa za "Republiku".

Najavljeno je i da će Đani otkazati nastupe u narednom periodu, ali njegova supruga je otkrila da se on brzo vraća na binu.

Autor: pink.rs