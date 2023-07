'MISLILA SAM DA ĆU OSTATI NEPOKRETNA!' Naša glumica progovorila o stravičnoj nezgodi, otkrila JEZIVE detalje!

Glumica Teodora Bjelica ranije je uživala u opasnom sportu - jahanju konja, ali je sa tim morala da prekine zbog nezgode koju je doživela.

Naime, Teodora je zbog jednog pada pomislila da će ostati nepokretna.

- Idem sa svojim trenerom i moram da budem jako skoncentrisana na konja da ne bih pala, a dešavalo mi se dva puta u roku od tri dana. Prvi put u padoku na pesku, napravila sam tri salta, pala sam na levo rame i glavu i kada sam čula da mi kvrcka svaka kost u vratu, mislila sam da ostajem nepokretna, ali hvala Bogu, nije mi bilo ništa - rekla je ona.

- Drugi put sam pala na beton na Galopskoj stazi, isto na rame, ali nisam se povredila, a trener mi je rekao. 'Bravo, svaka čast, odlično znaš da padneš' - istakla je ona, pa dodala šta mu je odgovorila:

- Hvala ti, ne želim da se to više dešava - rekla je Bjelica.

Da podsetimo, sin pevača Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić i glumica Teodora Bjelica odlučili su da nakon višemesečne emotivne veze stave tačku na njihovu ljubav, a u domaćim medijima se spekulisao razlog rastanka.

- Igoru nije svejedno, žao mu je zbog Teodorine odluke, nije to očekivao jer su zakazivali venčanje. Zbog nje se odselio iz porodične kuće, a sada se pakuje i vraća kod roditelja. Kada je saopštio Kebi da svadbe neće biti i da je Teodora sa njim raskinula, on je prvo bio u šoku i mislio da se Igor šali. Kada je shvatio da nije šala, rekao mu je da je bolje da se to sada desilo, nego da je opet kao sa Severinom, pravio svadbu a onda nakon nekoliko meseci da dođe do razvoda. Keba i Olja od početka nisu podržavali tu vezu, jer se njima nije svidelo što se glumica skida bez problema zbog uloge. Međutim, videli su da se Igor zaljubio i ćutali su, šta će, podržavali su ga i kada je rekao da će da se ženi. Sada deluje da su srećni što je na vreme došlo do raskida i što svadbe neće biti. Rekli su Igoru da ode negde na more, a onda i da ode u Ameriku kod sestre da se resetuje od svega - rekao je izvor blizak Kebi za "Kurir".

Autor: M.K.