'RAZVOD ME JE OJAČAO!' ŽIVI ŽIVOT PUNIM PLUĆIMA, A NI VEZE SA MLAĐIM MOMCIMA JOJ NISU STRANE! Ovo su nepoznati detalji života Lidije Vukićević!

Najpoželjnija glumica Lidija Vukićević za kojom već decenijama lude mnogi veoma retko govori o svom privatnom životu.

Sudeći po društvenim mrežama ova atraktivna crnka živi punim plućima, ali ipak malo ko zna ko je ona u svoja četiri zida o čemu je svojevremeno govorila.

- Ja sam malo čudna osoba, na primer, selila sam se sto puta u životu, živela sam u Holandiji, Americi, Turskoj, u Beogradu i tako dalje, ali kada odem iz jednog mesta ja ga presečem i zaboravim. Takva sam osoba, takav sklop. Uopšte se ne vraćam na to jer je život previše kratak da bih se ja bavila kako je nešto bilo. Hoću da mi danas i sutra bude lepo. Mada niko u mojoj porodici baš nema tu crtu. Isto tako kada sam rešila da prestanem da pušim, ja sam to učinila i prestala tog trenutka. Da li je to karakter ili šta ne znam, ali ja sam taj profil ličnosti - ispričala je glumica.

Ipak, kako tvrdi krupne odluke koje je tokom života donosila je nikada nisu koštale.

- Nikada! Zato što sam ja uvek stajala iza tih odluka makar one bile pogrešne. Možda sam nekada posle shvatila da nešto nije trebalo, ali retko kada sam sebe preispitivala. Čak i kada sam rešila da se razvedem odmah sam to uradila, sutradan. Prosto ne bavim se lošim stvarima, ne idem u sitne detalje, ali uvek dobro razmislim pre nego što donesem odluku - objasnila je Lidija.

Iako vreme niko ne može da vrati, mnogi su to poželeli više puta, ali ne i Lidija Vukićević koja je sigurno da bi ponovo sve isto uradila.

- Kada bih se opet rodila verujte da bih želela ceo moj život bude ovakav kakav jeste bio. Pa čak i taj razvod. Naravno, iako to nije nešto lepo, ali ja sam kao devojka i devojčica živela pod staklenim zvonom, a taj razvod me je ojačao - poručila je ona.

Podsetimo, nedavno je odjeknula vest da je Lidija u emotivnoj vezi sa znatno mlađim dečkom što je glumica bez problema i potvrdila.

- Godine ne znače ništa, to je bezveze da se gleda. Nemam matematiku u emocijama, nemam ni u čemu jer to je prirodna nauka, zna se šta se računa, sve drugo nema računicu. Ostalo je čista emocija i susret dva srca. Važno je prepoznati da možete da trajete sa nekim, sedite i ćutite, jedva čekate da vidite nekog, a sve drugo, navika i dosada, nikada. Bolje da budem sama nego u tome.

Autor: M.K.