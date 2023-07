Bez dlake na jeziku!

Rijaliti zvezda Maja Marinković u emisiji ''Ekskluzivno'' otvorila je dušu o raskidu s Bilalom Brajlovićem, koji ju je, nakon što ga je šutnula, progonio i pretio joj da će nauditi sebi. Ona se osvrnula i na njegovu porodicu, a najavila je i tužbe.

- Ne bih davala na značaju nebitnim ljudima, mislim da sam dovoljno od nebitnih pravila bitne. Mnogi su se zaigrali i pomislili da mene može da ugroze. Ja prva nikad nikoga nisam ponižavala, niti bilo šta. To što drugi rade na nagovor nekih ljudi koji će biti tuženi kao što su danas snimali moj razgovor koji su privatnost, biće tuženi. Dobiće svi tužbe - poručila je Maja i dodala:

- To su ćevapi s mukom, a ne s lukom. Njegov otac je neko ko je jako vredan čovek i koji tu porodicu oldržava i trudi se da neke stvari nadomesti. Kod kuće ima nekih stvari koje nisu prijatne. Nije u redu da dok se njegov otac trudi i zarađuje, da se majka javno eksponira i promoviše promiskuitet, iako je prekrivena. Neću da pravim od nekih ljudi svece, kad su oličenje bluda i nemorala - rekla je bivša zadrugarka i dodala:

- Ako on pokuša da ugrozi mene, mog oca i da iz svoje nemoći i očaja, s obzirom na to da je dobio šut kartu i pretio da će se iseći i skidao slike s interneta. Bolje da se bavi njegovom porodicom, izuzeću oca, nego što se bavi mojim životom. Uvek sam bila tu uz njega, izdržavala ga, vi svi znate da sam ja džek. Ja sam dala šansu i kad su bile te poruke opet sam iz nekog sažaljenja, ne kažem da ne postoji doza ljubavi, ali vidim da je sve to glupost i da oni mene svi gledaju kroz neki marketing i žele slavu preko mog imena. Sa mnom može da se dobije bitka, ali ne i rat. Malo su se zeznuli - kaže Marinkovićeva i otkriva svoje dalje planove.

- Slađa i ja idemo na more zajedno u ponedeljak. Idemo u Budvu. Meni je bilo uskraćeno čak i da kačim moje fotografije dok sam bila u tom nekom odnosu... Očekujte Maju u punom sjaju i gasu. Ja sam neko ko je tim ljudima zahvalan. Uvek sam bio neko ko je davao.

