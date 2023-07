REAGOVALA JE POLICIJA: Jana otkrila koliko je ponosna na svoju karijeru, pa priznala koja je tajna njenog izlgeda!

Jana Todorović važi za kraljicu bakšiša, a pred svoj nastup u Budvi, otkrila je medijima panove za novu letnju sezonu.

Neprikosnovena pevačica je za domaće medije, u elegantnoj crnoj toaleti, rekla da je počela letnja sezona radaa ona je nastupala u Budvi:

- Hvala što ste došli, počela je naša letnja sezona, svaki dan se radi u drugom gradu. Danas sam imala dnevnu žurku u Ulcinju i zaista je bilo fenomenalno, nadam se da će i večeras biti dosta posećeno, ali i dosta kvalitetne muzike.

Potom je otkrila na koji način održava takvu lepotu:

- Ne znam ni ja, s obzirom na to da nisam spavala 3-4 dana. Koristim neke pudere da sakrijem podočnjake i sve drugo. Retko kada stignem sada da se okupam na moru, skoro sam se vratila sa mora, a kada se završe poslovne obaveze opet ću negde da otputujem.

Nakon toga je rekla da se ne stidi svojih početaka ni korena, ali i da bi nastupala maltene bilo gde, jer je to možda jedinstvena prilika pojedinim gostima da je slušaju:

- Trajem toliko godina, ne stidim se svojih početaka ni korena, ali ni toga gde nastupam i pevam. Svuda dolaze ljudi, a ne životinje. Možda je nekome bila prilika da me vidi, a tako su ljudi i reagovali. Čak su reagovali obezbeđenje i policija, pa me sproveli do tog kamiona. Mene nije sramota, ne stidim se svog posla, a svi zli jezici su bezveze, ljudi su se veselili, a ja uživala.

Autor: pink.rs