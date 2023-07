Bubnjar Milić Vukašinović hitno završio u bolnici kako saznajemo zbog aneurizme u butini.

Naime, Vukašinović se trenutno sa suprugom Suzanom nalazi u Urgentnom centru, a kako je ona rekla za domaće medije, njih dvoje su zbog njegovih bolova u nozi prekinuli odmor.

- Trenutno smo u Urgentnom centru, čekamo skener. Noga ga bolela u pitanju je aneurizma na butini,. Sledi operacija. Znate kako Milić je dobro, ali je aneurizma tempirana bomba sa njom se nikada ne zna. Zbog toga smo i prekinuli odmor. Ne paničimo, biće sve u redu - rekla je Suzana.

Da podsetimo, Milić Vukašinović već dugi niz godina uživa u braku sa suprugom Suzanom koja je uz njega u svim najtežim trenucima.

Naime, poznati roker je doživeo teške porodične tragedije kada je izgubio ćerku, a zatim i sestru. Kako je ispričao, od tada nema rešeno stambeno pitanje i živi kao podstanar.

Pokojna ćerka Milića Vukašinovića u jednom trenutku svog života upoznala je mladića koji je lep, delovao je kvalitetno, zaljubila se u njega... O tome kako je upravo sa njim krenula put droge, kao i o tome kako su joj oduzeli decu poznati roker je nedavno govorio u jednoj emisiji.

- Ona je imala devet godina kada je bio rat u Sarajevu i onda sam ja mislio da je normalno da će imati dečka, već ide pubertet, da je normalno i da puši i da pije malo piva, malo duvanje trave... To je, mislio sam, sve ono što prolaze svi, ali nisam mogao da pretpostavim da će prvo što će da uradi biti da se ubode u venu iglom. Taj njen, zaista lep dečko, talentovani bubnjar, sa njim je bila... Ode, pa dođe kasno, pitam gde si bila, kaže na probi kod njih... - ispričao je Milić Vukašinović, a na pitanje da li mu je padalo na pamet da ona neobično izgleda, da se sa njom nešto događa, kada dolazi tako kasno kaže:

- Neobično izgleda, ali dovoljno da popije dva piva, da je malo duvala travu... Ja sam mislio da je to to. Onda mi je jednom tražila da joj iznajmim stan da može sa svojim dečkom da bude. Rekla je da neće ni duvati, da neće ništa, da samo može sa svojim dečkom da bude. Ona je bila jako uverljiva, pošto je ona moja ćerka, ona kad laže, laže tako kao ja, uverljivo totalno. I tu sam grešku napravio... U tom stanu, to je tek... To je takvo leglo narkomansko bilo i ona je od tada već pravi narkoman.

- Onda je ona i prekinula sa tim dečkom, on više nije bitan, ona je tada pravi narkoman. Pa je upoznala ovog drugog sa kojim je dobila decu. Ona je kasnije sama meni priznala, ja joj kažem: "Kad se skineš i nađeš normalnog dečka...", ona meni kaže: "Ja ne mogu da imam normalnog dečka".



Autor: Pink.rs