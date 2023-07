OVO JOJ JE NAJBITNIJE! Zorannah progovorila o vezi sa fudbalerom, pa otkrila kako ju je OSVOJIO!

Otvorila karte!

Jutjuberka Zorana Jovanović, poznatija kao Zoranah, dugo je krila svoju vezu sa fudbalerom Elojem Rumom, a od kada je javnosti priznala da je u ljubavi sa sportistom, ne prestaje da govori o njihovom odnosu.

Sada priznaje da imaju idiličan odnos, a da partner zadovoljava sve njene kriterijume.

- Eloj me je osvojio time što je imao sve na mojoj listi koja nije bila nimalo kratka. Niko od nas dvoje nije očekivao da se ovo desi i to tako brzo, ali nekad se jednostavno sve kockice poklope - istakla je ona, pa otkrila da joj je najbitnija stvar u ljubavi to da svom dečku bude na prvom mestu.

- Želim da budemo dovoljni jedno drugome. I da smo jedno drugom prioritet. A to sam u ovoj vezi i dobila. Nikada nisam imala ono jao da li će se javiti, da li ćemo se opet videti, šta ako, i ostala nemoguća pitanja. Jednostavno, od prvog dana kada smo krenuli da komuniciramo više nikad nismo prestali - priznala je Zorana.

Autor: A. N.