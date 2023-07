Proveli su zajedno lepe, ali i teške dane

Na današnji dan se navršava četiri godine od smrti misice Dijane Milojković.

Osim po svojoj lavovskoj borbi, Dijana je kod mnogih ostala upamćena i kao devojka Stefana Karića, koji je za nju govorio da je "ljubav njegovog života".

Jednom prilikom, posle njene smrti, Stefan je otkrio kako su izgledali dani kada su bili zajedno i koliko se plašio da je ne izgubi, nakon što su saznali da je bolesna.

- Bili smo u raznoraznim situacijama, budio sam se usred noći i gledao da li diše, pa se utripujem da ne diše, drmam je, ona se probudi i pita me šta mi je. Sanjam je, kaže mi: "Ovde mi je prelepo, ništa me ne boli više. Opusti se, nemoj da se brineš - pričao je on.

Stefan se, kada je Dijana preminula, potresnom porukom oprostio od nje.

- Imala je ona i previše problema. Samo eto, nekim čudom ih je kontrolisala i zadržavala u sebi. Ponekad se osećala jako loše, a ipak je hodala uspravno i ponosno, retko ko je mogao i naslutiti da joj nešto fali. Ubeđena da kad-tad mora doći bolje vreme, a ako slučajno i ne dođe, nema veze. Prošla je kroz život bas onako kako treba! Borbeno, u stilu kraljice! Hvala ti na svim danima provedenim sa tobom, hvala ti za svaki osmeh, za svaku suzu, za svako dobro jutro i laku noć! Nikada te neću zaboraviti i prestati voleti vidimo se u nekom drugom životu u to sam siguran! I da znaš da si ti za mene pobednik ove borbe! Počivaj u miru Dijana moja! Zauvek tvoj Stefan - oprostio se Karić od nje tada uz snimak na kom peva "Da se opet rodim" dok mu ona sedi u krilu.

Autor: A. N.