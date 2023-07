IZ BOLNIČKOG KREVETA PRAVO NA NASTUP! Đani ispunio obećanje, publika u transu!

Ponovo na bini!

Radiša Trajković Đani prošle nedelje je završio u bolnici nakon što mu je pozlilo na nastupu, a onda šokirao odlukom.

Naime, kako je njegova supruga Slađa Trajković rekla, Đani je odlučio da se već u petak (juče) vrati na scenu, a svoje obećanje je ispunio, te je klub u kom je pevao bio krcat.

Podsetimo, Đaniju se slošio na jednom od nastupa, počeo je da oseća bolove i istu noć je hospitalizova.

- Morao je da prekine nastup jer mu se slošilo odjednom dok je pevao. Samo je počeo da se žali na mučninu, posle je morao odmah da ode u bolnicu. Začudila sam se jer smo do skoro bili na odmoru i sve je bilo u redu. Inače on ima problema sa šećerom, nije do sve od juče. Taj problem dugo traje. Samo mu se zavrtelo u glavi i požalio se na mučninu. Posle je dobio temperaturu, krenula je dijareja i sad čekamo da vidimo šta će biti. U bolnici je za sada, uradiće se sve neophodne analize, pa ćemo u dogovoru s lekarima znati za dalje kako i šta treba da radimo - rekla je Slađa za Republiku kada je folker završio u bolnici.

