Pevač otkrio šta mu je to SAŠA POPOVIĆ rekao pre dosta godina, da ga je poslušao, danas bi sve bilo DRUGAČIJE!

Pesma "Crna golubice" Slaviše Vujića proslavila je ovoga pevača, njegova numera i danas je veliki hit.Jednom prilikom govorio je da mu je alkohol bio porok, te da je u karijeri pravio greške zbog kojih se sada kaje.

- Pio sam duže vreme, ali nisam to radio kada radim. Nakon svirke sam pio, nisam dolazio kući po četiri-pet dana. Bilo me je svuda, a kada dođem kući, pokojna žena me uvek pitala da li sam živ i zdrav. Dešavalo se da odem u Nemačku, i javim joj se tek posle dva meseca. Ta faza je trajala malo duže, reč je o godinama. Možda sam i karijeru uz alkohol lakše podneo. Kada se dese neke stvari, kada si popularan, teško je sve to ispratiti i izdržati. Bilo je drugo vreme, a sada je tek katastrofa, sada svi snimaju šta god da se desi.

Poznati pevač otkrio je koji momenat je bio preloman da prestane da pije, te ističe da je mnogo bolje kada je čovek trezan.

- Dobio sam sina, potom i drugog. Dešavalo se da odem u Nemačku, nema me dva meseca, vratim se kući i dete gleda da li sam ja tata. Više nisam takav, a nisam ni mlad. Pre 12 godina mi je žena preminula, tada sam rekao sebi da sam do tada bio ono što jesam, pa sam se promenio. Sada su deca već momci i tako. Što se pevanja tiče, lepše je kad si trezan.

Vujić se prisetio i saveta koji mu je dao Saša Popović, međutim, on ga tada nije poslušao, te mu je kasnije bilo krivo zbog toga. Saša se nedavno prisetio tužnih trenutaka.

- Kada sam bio mlad i popularan dečko, Sale mi je rekao da se manem alkohola jer odlično pevam i imam odličnu pesmu. Mene je mladost ponela, i razmišljao sam šta on priča, ali da sam ga poslušao bilo bi bolje - iskren je bio pevač.

Autor: Pink.rs