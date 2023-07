OVO JE ISTINA O ČUVENOM HITU 'ROMALE ROMALI'! Kiki Lesendrić konačno progovorio o dugo čuvanoj tajni Ane Nikolić!

Ovo siguno niste znali!

Glas legendarnog muzičara Kikija Lesendrića svima je dobro poznat decenijama unazad, a mnogi ne znaju da je slavni pevač producirao brojne numere koje su postali vanvremenski hitovi.

Kao muzički producent Kiki se osvrnuo na novokomponovane pesme koje su danas veliki hitovi i broje milione pregleda na muzičkim platformama, ali su, kako kaže, prolazne kao dnevne novine.

- Ovo je vreme spirala neka čudna, izlaze pesme, singlovi i meni svi liče jedni na druge, dobre su pesme, pričamo o svetskoj sceni, deo toga je i naša. Nova muzika je pevljiva, priča o nekim direktnim stvarima, ali čini mi se da tako i brzo prolazi kao dnevne novine. Sigurno će mnogo toga ostati nešto što je esencijalno i što je najbolje, ostaće i za 10-15 godina, pa da se vratimo u ovaj period, kao što sam mislio da muzika devedesetih neće zaživeti, da će preživeti kratak period tih čudnih godina – rekao je on za "Grand" i dodao:

- Medjutim, neki put čujem neku na radiju i sviđa mi se, ima tu dobre muzike iz celog sveta. Vrati me u trenutak kad sam mislio da će ta muzika biti zaboravljena, glupo je kritikovati, ako se ljudima sviđa okej, mi smo postali dinosaurusi sa toliko godina iza sebe, ta čitava generacija ljudi koji još uvek prave velike koncerte. Dobro je na koncertima, ima jedno 3-4 generacije koje se skupe, neko je došao prvi put, neko zna sve pesme, vrlo je zanimljivo.

Lesendrić je, kao producent, sarađivao sa velikim brojem domaćih zvezda i zajedno sa njima pravio velike hitove. Pevačica Ana Nikolić jedna je od njih, a Kiki je otkrio da je za samo jednu pesmu, "Romale, romali", platila čak 30.000 evra.

- Ima puno pesama koje su autorima donele malo, a izvođaču puno. Uvek je disproporcija prisutna. Ja sam hiljadu puta radio pesmu za nula. Obično radim sa ljudima ili za pare ili džabe, ako su mi prijatelji, ispod časti mi je da im naplatim, a s druge strane ako smo u poslovnom odnosu, okej. Sa Anom je bila vrlo specifična situacija, iako je ona totalno „simpa“ bila u to vreme. Trebao sam da radim čitav album, pa je onda ispalo da je ostala samo ta pesma, onda je sa moje strane ljutnja dovela do toga da podignem cenu drastično i da se to prihvati, ali nema veze, rezultat je bio dobar i za nju i za mene - rekao je poznati muzičar.

Kiki je jednom prilikom objasnio detalje saradnje sa pop pevačicom.

- Bio sam bezobrazan i taj bezobrazluk je naplaćen, a sa druge strane, trebalo je da radim ceo album, pa se vratio Mili, bio sam ljut i odvalio sam cenu koja je bila opravdana – rekao je muzičar na pitanje da li je istina da je naplatio numeru oko 30.000 evra.

Autor: A. N.