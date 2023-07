Jedna od najpopularnijih mladih pevačica Tijana Milentijević svoju karijeru započela je u takmičenju „Zvezde Granda“, ali malo ko zna da je njena prvobitna želja bila da bude stomatolog ili hirurg.

Ipak, put je odveo u svet muzike iako nije ni sanjala da će biti jedna od najvećih zvezda na estradnoj sceni.

- Nikada nisam želela da treniram neki sport jer me je bilo sramota, a onda mi je mama rekla da ne mogu samo da idem u školiu već da moram još nečim da se bavim. Ja sam tako počela da sviram gitaru i uz nju sam shavatila da znam da pevam. Tako da sam sa samo 11 godina počela da se bavim pevanjem - ispričala je Tijana.

Često muzički put estradnjaka nije bio ni malo lak, međutim Tijana je jedna od retkih čiju odluku da se bavi pevanjem su roditelji od srca podržali.

Moji su bili oduševljeni kada su to čuli, čak je moj tata jednom prilikom izgovorio jednu rečenicu „Ja da sam mogao da biram šta će ćerka da mi bude birao bih da budem pevačica“. On mnogo voli muziku, čak možda i zna više pesama od mene - otkrila je pevačica.

Iako mnogima ne ostavlja utisak krhke osobe, Žena od Sultana ne krije da je veoma emotivna, što je veoma često iznervira budući da je estradni svet veoma surov.

- Nije me iskrenost moja nikada poremetila u poslu ali sam previše emotivna i mogu da se zaplačem u sekundi. Nekad me to malo nervira ali takva sam od malena. Kad god neko povisi ton ja momentalno počnem da plačem, kao mala beba sam - priznala je Tijana.

Podsetimo, Tijana Em se sa samo petnaest godina pojavila na audiciji za „Zvezde Granda“. Da joj je trebalo vremena da sazri i pripremi se za sve ono što estrada sa sobom nosi dokazala je kada se na scenu vratila sa hitom „Žena od sultana“.

Autor: N. Ž.