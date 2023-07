HARA I U DEVETOJ DECENIJI! Prelepa srpkinja zavela najkontroverznijeg hrvatskog milionera - Dikan ljubio najlepše žene bivše Jugoslavije! (FOTO)

Hrvatski biznismen Josip Radeljak Dikan (80) je pre mesec dana u Zagrebu snimljen u ruštvu zgodne brinete, a na njegovom Fejsbuk profilu pojavio se odgovor o kome je reč.

Lepa brineta je zapravo Srpkinja koja se zove Nevena Jeličić, a kako je Dikan napisao - par je na korak do venčanja!

Naime, oni su pozirali zagrljeni ispred crkve, a Dikan je uz fotografiju napisao:

- Još samo korak do oltara!

Međutim, Nevena i Dikan na njegovom profilu na Fejsbuku imaju više zajedničkih fotografija, što onih na kojima su sami, što onih na kojima uživaju sa prijateljima.

Nevena je, inače, prijateljica srpskog biznismena Jugoslava Karića, a po profesiji je pravnica.

Dikan iza sebe ima tri braka, sa nekim od najlepših žena bivše Jugoslavije - sa glumicama Desankom Bebom Lončar i Enom Begović.

Sa Bebom ima sina Lea (41), a sa pokojnom Enom dobio je ćerku Lanu (23).

Buran život sa Bebom Lončar

Beba i Josip voleli su se 23 godine, a rastali su se jer ju je Josip prevario sa Enom Begović, takođe glumicom.

- To se zove zamor materijala. Sećam se da smo živeli fantastično i posle smo počeli da idemo na živce jedno drugom. Dok je odnos muškarca i žene stalno zavođenje, ništa nije problem. Seks je najvažniji deo te igre. Ali ljubav, nažalost, nije večna, ma koliko mi žene to romantično želele. I tu su muškarci pametniji. Oni se lakše upuštaju u nove veze, više reskiraju. To je zato što živimo u muškom svetu. Njima se preljuba oprašta, a kojoj bi ženi bilo oprošteno da ostavi muža sa sve decom i nađe 20 godina mlađeg frajera? Pa stavili bi je na stub srama. Samo, ko smo mi da sudimo ljubavi - pričala je Beba.

Na sve kroz šta je prošla, Josip je insistirao i na tome da njemu pripadne starateljstvo nad sinom, pisao je Jutarnji.hr.

Beba se, kako su tada naveli, opirala, a Dikan nije popuštao, pa je ona izvukla deblji kraj. Dikan je tada Bebu navodno proglasio alkoholičarkom i smestio je u kliniku za borbu protiv alkoholizma u kojoj je glumica provela dve godine. Kada je izašla s "lečenja", Dikan joj je, kako pričaju njihovi tadašnji prijatelji, sugerisao miran život u Beogradu daleko od sina Lea, zahtevajući da zaboravi na dečaka, navodio je pomenuto list.

Beba se sa sinom Leom godinama tajno sastajala u Londonu u kojem je on studirao. Bila je uz njega kada je maturirao, ali i kada mu je umrla maćeha Ena Begović, koja je poginula u saobraćajnoj nesreći.

- Bože moj, svi grešimo... Sve je to deo života. Uvek sebi kažem - ako sam pogrešila, sve to sam debelo platila i nikome nisam ostala dužna (smeh) - rekla je Beba Lončar pre dosta godina za tadašnji "Press".

