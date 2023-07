FANOVI RASKRINKALI PEVAČICU! Mahrina smuvala kolegu, na mrežama izašli dokazi! (FOTO)

Fanovima ništa ne može da promakne!

Nedavno je u medijima odjeknula vest da pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, ima novog dečka.

Ova vest mnoge je iznenadila, s obzirom na to da ju je čitava javnost i dalje povezivala sa Henijem, a u prilog tome ide činjenica da joj je pevač redovno komentarisao fotografije, te se spekulisalo da je došlo do pomirenja bivših ljubavnika. Međutim, to se nije desilo. Štaviše, pevačica je zaprepastila javnost kada je na društvenim mrežama postavila fotografije sa novim dečkom.

Naime, Mahrina je nastavila dalje i rešila da to podeli sa svojim pratiocima, a mnogi su ostali šokirani i do dan danas nagađali koji momak je ukrao njeno srce, međutim, to izgleda više nije tajna.

Kako se navodi na društvenoj mreži TikTok, identitet njenog izabranika poznat je široj narodnoj masi!

Među komentarima fanova ispod jednog video klipa na gore pomenutoj mreži, jedan se izdvojio, i to upravo onaj koji otkriva identitet Mahrinine jače polovine!

Navodno, reč je takođe o pevaču koji živi i radi u Frankfurtu, zove se Din, a na Instagram profilu upisan je kao "dinn_offiziell". Pevač se fizički uklapa u opis dečka kojeg je Mahrina kačila na svom profilu, oni još uvek nisu zvanično potvrdili vezu, a da li će to u skorije vreme učiniti, ostaje nam da ispratimo!

Autor: A. N.