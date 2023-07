SLAĐA I ĐANI IMAJU RAZLOG ZA SLAVLJE! Pevačeva supruga se oglasila, emotivne reči raznežile sve! (FOTO)

Pokazali koliko se vole!

Nakon što mu je nedavno pozlilo na jednom nastupu kada je hitno hospitalizovan, nakon kraćeg oporavka Radiša Trajković Đani vratio se svojim nastupima, a danas ima veliki razlog za slavlje koje će se sigurno obeležiti u njegovoj porodici.

Naime, pevaču danas slavi 51. rođendan zbog čega su fanovi preplavili društvene mreže čestitkama i najlepšim željama.

Među prvima su se oglasili članovi njegove porodice, kao i supruga Slađa koja mu je posvetila meotivne reči.

–Srećan rođendan najboljem čoveku na svetu– napisala uz seriju njihovih zajedničkih fotografija.

Najlepšim željama pridružila se i ćerka Sofija koja je tati javno čestitala divan dan.

–Srećan rođendan najbojem tati na svetu. Volim te najviše– napisala je Sofija.

Podsetimo, Đaniju je pozlilo tokom jednog nastupa nakon čega je hospitalizovan, ali se uprkos savetima lekara da ostane u bolnici vratio na binu što ga je ovoga puta koštalo.

-Morao je da prekine nastup jer mu se slošilo odjednom dok je pevao. Samo je počeo da se žali na mučninu, posle je morao odmah da ode u bolnicu. Začudila sam se jer smo do skoro bili na odmoru i sve je bilo u redu. Inače on ima problema sa šećerom, nije do sve od juče. Taj problem dugo traje. Samo mu se zavrtelo u glavi i požalio se na mučninu. Posle je dobio temperaturu, krenula je dijareja i sad čekamo da vidimo šta će biti. U bolnici je za sada, uradiće se sve neophodne analize, pa ćemo u dogovoru s lekarima znati za dalje kako i šta treba da radimo – ispričala je Đanijeva žena za Republiku i otkrila da se za razliku od nje, pevač sada oseća odlično.

Autor: A. N.