'AKO HOĆE DA VARA, PUŠTAM GA!' Sanja Đorđević progovorila o bračnom životu, otkrila do sad nepoznate detalje!

Šok!

Pevačica Sanja Đorđević poslednjih godina se nije medijski eksponirala, ali posebnu pažnju uvek je privlačila njena ćerka Ivana koju je dobila iz braka sa fudbalerom.

Pevačica je jednom prilikom istakla da joj je sadašnji suprug prilikom upoznavanja na prvi pogled bio ružan, ali da se vrlo brzo zaljubila u njega i stvorili su čvrstu zajednicu koja odoleva svim preprekama, pre svega daljini i životu u koferima.

Život na dve adrese za njih nikada nije predstavljao problem, mada je Sanji teško palo kada je njen muž 2018. godine morao ponovo da se preseli u drugu zemlju zbog posla. Dobio je angažovanje u jednom fudbalskom klubu u Sloveniji, a pevačica vreme uglavnom provodi u Beogradu.

- Godinama sam se aktivno bavila muzikom, bila na turnejama širom Evrope, a suprug je takođe bio u sportu i uvek smo bili razdvojeni po nekoliko dana. Dešavalo se da to nekada bude i ceo mesec. Onda je došao period kada smo nekoliko godina stalno bili zajedno, maksimalno posvećeni jedno drugom, i tako je bilo sve do leta 2016. godine. Tada je Perica počeo da sarađuje s jednom švajcarskom kompanijom koja štiti interese igrača i zbog posla je morao da ode u Sloveniju, u Krško. Tamo obavlja posao sportskog direktora, njegova dužnost je da stalno bude na pripremama, utakmicama i treninzima, ali se uvek nađe vremena kada može da dođe u Beograd ili ja odem kod njega na nekoliko dana. Najteže mi je kada i on i naša ćerka Ivana odu, a ja ostanem sama. Tih prvih nekoliko dana mi bude neobično jer ja ne mogu stalno da idem s njima, vrlo često imam zakazan nastup u Srbiji ili u regionu. Te dane provodim ovde u Beogradu, uglavnom se družim sa svojim prijateljicama i ugađam sebi - ispričala je pre nekoliko godina Sanja, a potom dodala da joj je taj način života postao rutina.

Jednom prilikom su je upitali da li dozvoljava da je muž vara, ona je prilično nesvakidašnje odgovorila.

-Puštam ja njega da radi šta hoće. Po njegovom izboru, sve što želi. Život je toliko kratak, toliko imamo stresa i problema, čovek neka sebi da oduška ako mu je to potrebno - kazala je pevačica u jednoj emisiji.

