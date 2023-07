Zlata Petrović otkrila je detalje prošlosti koje niko nije znao.

Pevačica Zlata Petrović je na javnoj sceni preko četiri decenije, a svoj život nikada nije krila i nije se stidela ničega što je preživela, pa je tako gostujući u jednoj emisiji iskreno otkrila do sada nepoznate detalje svog života koje su rasplakale kako nju, tako i širu javnost.

Ona je najpre otkrila da je bila primorana da se uda sa svega 15 godina, kao i da je morala da prekine trudnoću u četvrtom mesecu.

- Nisam se udala svojevoljno, u selu je bio običaj da se udaš za nekoga koga čak i ne poznaješ. To nije bio neko koga sam ja volela, u koga sam bila zaljubljena. Nisam ni znala da treba da se udam, samo su došli tri dana pre svadbe i rekli mi da ću se udati. Plakala sam, kukala na sav glas... Moja majka je Ciganka, to je tada tako bilo, sklapali su se brakovi, moji su gledali da su oni domaćini, da imaju lepo domaćinstvo, a opet, oni su gledali da imaju neku vrednu i lepu devojku. Udala sam se sa 15 godina. Nek mi ti ljudi oproste, i taj dečko, on sad ima svoju porodicu, ali tu nije bilo emocije - otkrila je Zlata kroz suze, pa je dodala:

- Mene niko nije ništa pitao, ja plačem, ali nisam mogla protiv svojih roditelja. Ja ne znam ni kako izgleda to selo gde idem. Nisam znala šta će sa mnom raditi i šta će biti... Taj dečko je stvarno bio divan. Otkad sam se rodila i verujem da će tako biti do kraja života, ja uvek idem emocijom. I on je bio tada 15 godina, viđam ga povremeno i njegove ćerke, pozdravljamo se. On je čak možda i najlepši momak sa kojim sam bila, ali sam pobegla od njega, ostala sam trudna, pobegla sam u Beograd kod tetke, majka je shvatila da nema kud, i šta ću, ja svoj greh nosim do kraja života, ali htela sam da se otarasim toga i jedan dan otišli smo kod jednog čoveka u četvrtom mesecu da aboritram. To nije bilo pod anestezijom, bilo je na živo, ćutala sam i posle toga otišla u kafanu da pevam. Nikad neću zaboraviti zelenu boju, to dete je bilo maltene živo, žene znaju to, a ja sam bila u toj nekoj zelenoj haljini i samo je mleko krenulo da teče iz mojih grudi... To je moj greh koji je samo moj, možda da sam bila u nekim drugim godinama to ne bih uradila, ali to je tada bilo presudno za moj život. Nakon toga je bilo ili pevanje ili da me ponovo udaju - zaključila je ona kroz suze.

Podsetimo, Zlata Petrović bila je u braku sa pevačem Hasanom Dudićem, a zatim sa TV voditeljem Zorana Pejića. Iz oba braka ima po jednog sina.

Autor: A. N.