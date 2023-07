DA LI ZNATE PRAVO IME ACE BULIĆA? Ostaćete u šoku kad saznate kako se on zapravo ZOVE!

Aca Bulić, široj javnosti je poznat kao prva ljubav aktuelne učesnice "Zadruge", a o njegovom privatnom životu i prošlosti se malo zna.

Važi za jednog od opasnih mangupa devedesetih godina sa beogradskog asfalta, a zapravo je njegova biografija nešto bogatija.

Aca je sin poznatog člana kriminalnog miljea Jusufa Bulića Juse, koji je u tom svetu bio još od sedamdesetih godina. Svoju karijeru je započeo kao jako mlad, kada je otišao u Italiju sa Ljubomirom Magašem (Ljuba Zemunac) i Radetom Ćaldovićem Ćaldom, a tom prilikom su upoznali i mnoge beogradske prestupnike a jedan od najpoznatijih je i Željko Ražnatović Arkan.

Ubijen je 1988. godine, a njegov sin, upravo Aca Bulić, nastavio je sličnim poslovima u sportu ali i ugostiteljstvu. Mnogi ne znaju ali njegovo pravo ime Dragan Aca Bulić, iako je u domaćoj javnosti najčešće predstavljen samo kao "Aca".

Nakon njegove smrti poslove je nasledio upravo on, a za Kurir otkrio detalje sveta sa kojim se susreo.

- Odrastanje je bilo kao na filmu, a delilo se na dve faze. Prva je bila kada je otac bio po zatvorima, tada sam bio mali, a roditelji razvedeni. Živeo sam sa bakom, dekom i majkom, a oca sam viđao povremeno kada izađe iz zatvora. Imao sam dvostruki život, išao sam u školu, a s druge strane me otac vodio po tim kockarnicama u inostranstvu, pa sam mogao da vidim srž jugoslovenskog kriminala. Ne bih ih ja nazivao kriminalcima, već mangupima, jer u to vreme nije to bilo toliko organizovano kao danas. Postojali su kodeksi i poštovanje, jednostavno je drugačije vreme bilo - govorio je Bulić.

Autor: A. N.