Ima samo reči hvale!

Voditelj najgledanijeg rijalitija u regionu i šire, "Zadruge", Darko Tanasijević, danas je tokom gostovanja u emisiji "2 možda 3" na RED TV, otkrio da je danas tačno pet godina od kako je imao prvi samostalni lajv u ulozi koju danas obavlja besprekorno, te se prisetio tih dana.

- U početku sam imao problem da gledam svoje stare snimke i svoja gostovanja. Sebe generalno ne gledam ni dan danas kada sam, ajde da tako kažem, dosta sigurniji u sebe, dosta bolje radim i dosta bolje to funkcioniše. A sada, kada shvatim i kada sam postao sigurniji u sebe, da je to dragoceno što ostaje sve po društvenim mrežama i da je lepo videti da si nekada bio i manje pametan, i manje rečit i manje snalažljiv, manje uspešan, a sada si sve to negde popravio i sve se to negde izgradilo - rekao je Darko, te je na pitanje šta bi rekao sebi pre pet godina, odgovorio je:

Ništa ne bih rekao sebi specijalno, osim što bih se postarao da sebe poštedim nekih sopstvenih drama u glavi, strahova, nesigurnosti i svega toga što tebe parališe i usporava tvoj rast i guši ambiciju i talenat. Ja sam dosta dugo imao problem sa samopouzdanjem - dodao je voditelj.

Nedavno je objavljeno na portalu Pink.rs da je Maša Mihailović, mlada novinarka bogata novinarskim iskustvom novo lice televizije Pink i da će biti voditeljka u spektakularnom projektu "Zadruga 7 - Elita", te je Darko ovim povodom pružio punu podršku.

- Maša je super, mlada nada, devojka koja je stvarno vredna, radna. Snaći će se ona itekako, oštoumna je, brzo potezna je, ima kliker. Zna da bude ozbiljna, zna da začini, vrlo je pametna, bistra, vredna i lepa ko lutka i drago mi je što je to neko video i što joj se pružila ta šansa. Držimo joj palčeve i tu smo zajedno! Svako je poseban i zanimljiv na svoj način...Ja sam bio taj koji je pozvao, rekao sam joj: "Čestitam, radimo zajedno, šta god da ti ikada treba, da li drugarski ili profesionalni savet ili pomoć, pozovi u pola dana i pola noći". Nekako sam osećao potrebu da joj to kažem, jer kada sam ja počinjao, ja to nisam imao, a tada mi je to falilo. Nisam imao koga da pitam, a za ove mlađe je bila izražena i sujeta i mnogo toga, pa nisam hteo ni da pitam, jer sam osećao da to možda ne bih bilo iskreno. Uvek volim da napomenem da mi je u tom trenutku mnogo pomogla Katarina Nikolić, voditeljka "Premijere", koju obožavam i koja je vanzemaljac u čitavom ovom svetu televizije. U kom smislu vanzemalljac?! Devojka koja radi to godinama, radi profi, svoja je i ništa je ne intresuje od publiciteta, tračeva, spletki i tako dalje. - pričao je voditelj.

Autor: N. Ž.