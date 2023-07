'PRIJA MI KAD ME POREDE SA ALEKSANDROM PRIJOVIĆ!' Milica Jokić bez zadrške progovorila o odnosu sa kolegama!

Milica je istakla da je dobra sa svim kolegama, ali da se ni sa kim na druži u privatnom životu.

Milica Jokić je ispričala kako joj je ponekad žao što zbog prirode posla nema vremena da odmara preko leta, ali da je sada već navikla, pa joj to ne predstavlja problem.

- Na odmoru sam bila u junu, a kako sam se vratila za Beograd, krenulo je ludilo i sada je do kraja leta ludilo. Teško mi je, ali to je moj posao, nekako sam navikla na to, tako da mi je vremenom postalo normalno da radim letim, da ne mogu da uživam kao drugi ljudi, ali ja uživam u svom poslu - rekla je Milica.

Pevačica je priznala da je u dobrim odnosima sa svim kolegama, ali da se ni sa kim ne druži privatno.

- Ja sam, iskreno, sa svim kolegama u super odnosima i kad se sretnemo na nastupima i ovakvim dešavanjima mi popričamo, ali generalno ni sa kim se ne družim privatno, ali mislim da postoje prave prijateljstva na estradi - ispričala je Milica. Mlada Milica kaže da često dobija komentare kako liči na Aleksandru Prijović, što joj prija, jer je ona jedna od naših nejvećih zvezda.

- Prija mi kada me porede sa Aleksandrom Prijović. Kada sam bila mala i tek počinjala sa pevanjem govorili su mi da po glasu podsećam na Aleksandru, tako da mi to imponuje jer je ona jedna od naših najvećih zvezda. Svaka joj čast što je pevala na kiši jer bi dosta njih odustalo, a ona je ipak ispoštovala publiku i održala nastup - rekla je pevačica.

Autor: N. Ž.