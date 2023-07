Večeras se na vrućoj stolici u emisiji "Narod pita" preko puta Ivana Marinkovića nalazi Nenad Lazić Neca s kojim smo porazgovarali o aktuelnostima koji danima unazad drmaju javnost.

Naime, na samom početku razgovora, osvrnuli smo se na njegov susret sa Ivanom, a onda je Neca bez dlake na jeziku prokomentarisao lajv koji je juče održala Ana Ćurčić.

Večeraš ćeš biti gost sa Ivanom Marinkovićem. Da li si spreman za vaše suočavanje, s obzirom na to da su u proteklo vreme pale teške reči među vama?

- Ne znam na šta treba da budem spreman. Toliko mi je beznačajan i nebitan, nemam uopšte nikakav strah. Kao običan čovek koji će da dođe, da sedne i ja ću da pričam nešto sa njim. "Pala mala, pala Sara", što bi rekli ljudi, totalno mi je nebitan.

Ana Ćurčić je juče u lajvu pokazala određene dokaze što se tiče Zvezdana Slavnića. Kako ti gledaš na to što je Slavica ostavila oproštajnu poruku, pa je Ana došla odmah s posla i zatekla nju, njenog sina Luku i njegovu drugaricu kraj Slavice?

- Sad sam se naježio, gledao sam taj lajv. Ja sam bio na svadbi i izašao sam da bih gledao taj lajv. Iskreno, nije mi bilo svejedno kada sam čuo tako nešto. Ja znam da Ana hoće da istera svoju pravdu i sve to, naravno, ne treba nikako da ćuti na to, ali smatram da su te stvari malo previše opipljive da bi se javno pričalo o njima. Ja je potpuno podržavam da kaže istinu, jer je unutra bila nedorečena, ali da ima neku dozu granice u svemu tome.

Da li je ona prešla granicu u tome što je javno sve to iskazala?

- Neke stvari koje je izjavila juče u lajvu, mislim da se susrela sa lošim komentarima zbog toga i ne opravdavam te ljude koji to pišu, ali svakako mislim da to u vezi Slavice...Slavica njoj ništa nije uradila, ona je trebala to da pusti. Ja znam da je njoj život s njim bio pakao i sa njim treba da se bori i da dokaže svoju istinu i pravdu, ne treba da stane! Slažem se s tim da treba da ima svoj život, mora da se bori za pravdu, ali ne da iznosi neke takve stvari koje nisu ni potrebne.

Rekao si da je iznela neke stvari za koje smatraš da su opipljive da bi se javno pričalo o njima. Ne smatraš li da je to kontradiktorno, s obzirom na to da je jedan od razloga prekida prijateljstva nje i Milene Kačavende upravo to što je ona zamerila Mileni na iznošenju, kako ona kaže, nekih neistina?

- Sad, da gledam kroz aspekt gledaoca i da gledam tako kako je postavljeno pitanje, rekao bih da jeste kontradiktorna. Ali, postoji jedna stvar u tome, ona je polupana ušla u rijalitiju i sve što je uradila, nije bila svesna šta će je sačekati napolju, a kada sada gledam, mislim da joj je Milena Kačavenda izašla u susret sa svim tim stvarima. Kada se priča o tim nekim stvarima koje je ona doživljavala, mislim da treba da se priča o tome, a ne da počne i da stane. To sam joj i zamerao u rijalitiju.

Nakon lajva koji je Ana održala, misliš li da je Milena preterala i da joj je bila prijatelj?

- Ja mislim da joj je Milena bila prijatelj i mislim da će rešiti te nesuglasice. Ona se stvarno borila za Anu, neki kažu da je lična reklama, ali opet, ona joj je izlazila u susret, pričala je o stvarima o kojim ne treba da se ćuti.

Pokazao si se u rijalitiju kao neko ko je vrlo oštar u komentarisanju. Kada sa jedne strane stavimo sve što je iznela u lajvu protiv Slavice i Zvezdana, kako gledaš na njeno ponašanje u izolaciji sa Slavnićem? Ona je znala da ima sva ta dokumenta, čemu onda to?

- One stvari koje su se dešavale unutra bile su katastrofalne od strane Zvezdana Slavnića, od njega je svašta moglo da se očekuje. Naravno da smo mi bili bezbedni unutra, ali opet, ona je imala taj strah od njega. Ona i sada ima strah od njega, kao i svaka žena koja je pretprela nasilje od svog "dželata". Te neke kontradiktornosti unutra i to lečenje, to su neke stvari koje ni ja ne mogu da razumem i koje su mi neshvatljive, ali kada je odlučila da priča o svemu, naravno da ima strah. Ja da sam na njenom mestu, ne bih to nikada uradio.

Mnogi zadrugari, koji su i dobri sa Anom, vrlo često su govorili da je Milena bila Ani dobar prijatelj i da se borila do poslednjeg trenutka, do njenog izlaska, za njeno pravo glasa, šta je onda razlog što su one naprasno prekinule kontakt? Da li misliš da se uplašila zbog svojih kontradiktornosti, jer je Milena govorila jedno, a ona konstantno nešto drugo?

- Ja mislim da je to glavni problem. Ne znam koji je direktno razlog prekidanja prijateljstva, ali je Ana bila kontradiktorna unutra, toga je i sama svesna. Ona je, evo mesec dana je prošlo, možda i više, ona je potpuno drugačija osoba. SAd je zapravo to Ana, svesna je svojih grešaka, svesna je onoga što je mogla bolje da uradi da bi bolje prošla, a nije. Na primer, ta kontradiktornost, eto ono što je bilo sa Acom Bulićem, kada je on rekao da su bili na večeri, a ona je tvrdila da nisu. Svejedno, verujem da niko od njih, Aca je ispao ozbiljan gospodin, nije imao lošu nameru. Koliko puta sam joj ja rekao: "Ana nemoj tako", pa se ona naljuti. Zvezdan Slavnić nije bolje zaslužio, nego da bude tamo gde je trenutno.

Autor: S.Z., N. Ž.