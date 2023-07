PLANIRAJU PROŠIRENJE PORODICE! Slobina Jelena progovorila o prinovi! Stiže još jedna BEBA u dom Radanovića?!

Jelena otkrila njihove planove za budućnost!

Pevač Sloba Radanović imao je sjajan nastup prošle noći, u punom lokalu u Budvi, a podrška su mu, pored fanova, bili i porodica i supruga Jelena. Kako je Radanović sinoć u izjavi rekao, letnju turneju se trudi da iskoristi na najbolji način, pa spaja lepo i korisno. Zbog toga je Jelena sa sinovima na kratko otišla na crnogorsko primorje, gde Sloba ima nastupe, kako bi njegovo slobodno vreme proveli na uživajući na plaži.

Ipak, pevačeva supruga je već danas morala da se vrati za Beograd, a paparaco je uslikao na Aerodromu Tivat, u potpuno opuštenom izdanju, ali i pomalo nervoznu. Jelena je nosila ležernu belu majicu, široki šorc i papuče, kako bi joj bilo udobno tokom leta.

- Let im je kasnio dva i po sata, što nije bilo lako čekati, jer je Radanovićka sa sobom povela i sina Damjana, koji ima samo pet meseci.

Uz nju su bila i dva sina iz prvog braka, kao i njen otac, koji joj je pomagao oko stvari i čuvanja dece.

Sloba nije mogao da pođe sa njima za Beograd, zbog brojnih obaveza i zakazanih nastupa u Crnoj Gori i regionu, ali će uskoro ponovo biti zajedno, čim bude imao prvu pauzu. U neobaveznom razgovoru sa jednim muškarcem, kako smo čuli, Jelena je istakla da, iako se nedavno porodila i ima tri sina, planira još jedno dete sa Slobom.

- Mi planiramo još jedno dete i to je to - rekla je Radanovićka, a kada će se to dogoditi, ostaje da vidimo.

Autor: M.K.