ZAVIRITE U LUKS DUPLEKS POZNATOG JUTJUBERA! Andrija Jo otkrio šta se sve nalazi u njegovom stanu, ovakvu dnevnu sobu MNOGI SANJAJU! (VIDEO)

Andrija Jo, poznati srpski influenser i pevač, je pre godinu dana na svojim društvenim mrežama objavio da je, sa samo 23 godine, uspeo sebi da obezbedi krov nad glavom.

Od tada su njegovi brojni fanovi jedva čekali da vide kako izgleda njegov dupleks, a tu priliku im je on sada i pružio, objavivši na svom Jutjub kanalu kako je sve uredio.

- Ja imam firmu već pet godina, plaćam porez i celog života koliko sam radio, skupljao sam za ovaj stan. Nikad se nisam hvalio skupim automobilima, satovima, mene je samo interesovalo da kupim svoj stan u kom ću uživati, koji će biti najlepši za mene - ispričao je Andrija, koji je dodao da još uvek nije sve odradio kako želi u stanu, jer se posvetio snimanju pesama.

On je sa pokazivanjem stana krenuo od kuhinje, te objasnio da je trebalo da izgleda potpuno drugačije, ali je onda rešio da ostavi onu koja je bila tu, te da samo promeni boju. No, kako je priznao, i to mu je sad dosadilo, pa će je možda menjati.

Iz kuhinje se izlazi u veliki prostor gde se nalaze trpezarija i dnevna soba, gde Andrija provodi najviše vremena kada je u stanu.

Kako je Andrija objasnio, omiljeni deo u donjem delu stana mu je garnitura, čiji delovi mogu da se odvoje, tako da može da ima i zasebne fotelje, ako mu je to potrebno.

Osim kuhinje, koja je zelene boje, zidovima u donjem delu stana dominira bela, sa pojedinim crnim delovima poput jednog dela zida, stola i slično.

Na spratu ima mini teretanu koja se nalazi u delu koji je praktično hodnik, koji nije mogao da iskoristi ni za šta drugo osim za to.

Na spratu, kako je objasnio, ima tri sobe, od čega jednu koristi kao spavaću, drugu kao garderober, a treća je tajna.

Za spavaću sobu je, kako kaže, veoma vezan, s obzirom na to da je nju prvo sredio u stanu. U njoj ima veliki krevet, orman koji je napunjen od poda do plafona garderobom, kao i komodu za ostale potrepštine.

Printscreen YouTube/Andrija Jo Printscreen YouTube/Andrija Jo Printscreen YouTube/Andrija Jo Printscreen YouTube/Andrija Jo Printscreen YouTube/Andrija Jo Printscreen YouTube/Andrija Jo Printscreen YouTube/Andrija Jo Printscreen YouTube/Andrija Jo Printscreen YouTube/Andrija Jo Previous Next

Kako je dalje objasnio, druga soba, koja se nalazi tačno prekoputa spavaće, mu služi za se stvari sa kojima nije znao šta bi, ali i za ostalu garderobu. Međutim, plan mu je da je u potpunosti pretvori u garderober.

Kada je u pitanju tajna soba, ostao je misteriozan, ali obećao da će je u nekom trenutku pokazati, a kako sve izgleda možete pogledati u videu u nastavku.

Autor: N. Ž.