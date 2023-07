'SKANDALČINA MI JE DA NIKO NIJE SPREČIO TO!' Sara Jo otkrila zbog čega NIJE PODRŽALA Milicu Pavlović, a onda je Mimi Mercedez priznala šta misli o Emi Radujko!

Iskrene do koske!

U novom izdanju emisije "Amidži šou", voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Saru Jo, Kseniju Knežević, reperku Mimi Mercedez, Stjepana Jelica Albina, kao i Adnana Nikšića Sajfera.

Voditelj je ovom prilikom pokrenuo rubriku "Pitanja sa instagrama", te je tom prilikom prvu rundu pitanja pročitao Sari.

Javno si podržala albume Tee Tairović i Aleksandre Prijović, zašto nisi podržala Milicu Pavlović?

- Sviđa mi se što smo na početku, a već se zahuktava. Milica i ja se ne poznajemo, ja mnogo volim koleginice koje ulažu i rade na sebi, a ona je to i još više volim kada se ne žale na to, nisu žrtve, to je više moj senzibilitet.

Ko ti je omiljeni bivši?

- O bivšima sve najbolje. Gospodin Šelić.

Naredna pitanja pročitao je Mimi.

Koji ti je omiljleni auto?

- Omiljeni auto mi je Honda.

Da li umeš da budeš sama?

- Da, čak i većinu vremena provodim sama.

Mišljenje o Emi Radujko i o nastupu na "Music week-u"?

- Nisam gledala, ali mi je skandalčina da niko nije sprečio da se gađaju izvođači. Ema Radujko mi je presimpatična, volim te mlade pevačice i album joj je dobar.

Autor: N. Ž.