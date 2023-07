KAKO JE PUKLA TIKVA?! Otkriveno kako je puklo prijateljstvo Miljana Vračevića i Darka Lazića: ''Mogao je da pogine zbog njega, ni hvala mu nije rekao''

Bivši zadrugar rizikovao je pre pet godina život zbog svog prijatelja, popularnog folk pevača.

Darko Lazić u oktobru pravi veliku svadbu sa Kaćom na kojoj će biti 500 zvanica, međutim, pevač nije zvao svog bivšeg menadžera i druga Miljana Vračevića, piše nedeljnik "Star". Njih dvojica pokačili su se, pišu mediji, oko novca koji je pevač dužan bivšem zadrugaru. Naime, kada se Darku desila tragedija kada mu je otac preminuo Miljan je izbrisao sav dug i opet mu se našao, ali i pored svega pevač mu nije poslao pozivnicu za svadbu. Ono što buni mnoge jeste činjenica da je Darko zaboravio da je Miljan rizikovao svoj život pre pet godina kako bi njega spasao.

- Miljan i nakon svega gotivi Darka, kako sam kaže ne zna da objasni ali mu je drag. Lazić je svašta nešto zaboravio koliko je taj čovek bio tu za njega, i treba iz neke zahvalnosti bar na svadbu da ga pozove, a saznao sam da nije. Miljan je pre pet godina bukvalno rizikovao život da bi odbranio Darka. Tada su još njih dvojica sarađivali i krenuli su na neko veselje gde je Lazić trebalo da peva. U naselju Umčari se sve dešavalo, Miljan je vozio, Darko je bio suvozač, kada su stigli blizu kuće gde je veselje presrela ih je neka grupa naoružanih muškaraca. Izbacili su Darka iz auta i počeli da ga tuku, gde je Miljan skočio da ga brani i isprskali su ga suzavcem- započinje pruču izvor za "Star", pa nastavlja:

- U nekom trenutku jedan od njih je potegao pištolj, na koji je skočio Miljan, i kada je pokušao da otme pištolj, oružje je opalilo ali, sreća, u vazduh. Napadači su se razbežali tada, a Darko i Miljan su prevezeni na VMA srećom sa lakšim povredama. Kasnije se saznalo da su to bili neki ljudi kojima Lazić duguje novac. Miljan je tek nakon nekoliko dana shvatio šta je učinio i da je mogao pištolj da opali u njega i da ga ubije. Ni danas mu nije dobro kada se toga seti jer on je otac četvoro dece i da pogine zbog nekog ko mu ni hvala nije nikad rekao. Darko je rekao da bi i on to za njega uradio, ali to je smešna priča - priča izvor blizak Vračeviću.

Miljan je prokomentarisao odnos sa Darkom.

Okej smo mi, ni blizu kao pre, ali dobro, on momak živi svoj život, ja svoj, kad se vidimo pozdravimo se, razmenimo koju poruku. Ne ulazim u detalje o našem odnosu, on i ja znamo šta je i ne treba da zna bilo ko drugi- rekao je Miljan.

Autor: pink.rs