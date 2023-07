'ODE TI RIBETINA' Nakon ŠUT-KARTE, Maja Marinković bombastičnim snimkom iz Budve uputila žestoku provokaciju Bilalu: Slobodno laži! (VIDEO)

Rijaliti zvezda Maja Marinković je, posle turbulentnog raskida s Bilalom Brajlovićem, sa Slađom Lazić otputovala u Budvu na letovanje, odakle je objavila seksi snimak koji su mnogi doživeli kao opaku provokaciju na račun njenog bivšeg dečka.

Zgodna zadrugarka snimala se u minijaturnom bikiniju bele boje, dok je u jednom plažnom baru, okružena muškarcima, pevala pesmu "Kučketina" Milice Pavlović. Baš zbog teksta ove pesme, mnogi smatraju da je indirektno poslala poruku Bilalu, s kojim je ozbiljno zaratila nakon raskida.

Da li bi plakao, ode ti ribetina Ili bi slavio? Pukla je kučketina Da li bi priznao kol'ko si me voleo? Slobodno laži, ma važi - glasi tekst ove pesme.

Inače, Maja je u emisiji "Narod pita" nakon raskida obelodanila deo problema koje je imala s Bilalom i njegovom porodicom, dok su bili u vezi.

- Bila sam neprihvaćena u toj porodici od samog starta iz nacionalnih razloga, na prvom upoznavanju pitali su me da pređem u Islam i odreknem se svoje vere, izdržavala sam ga, pare od fanova je uzimao, krio od mene i slao bratu. Kada odem u emisiju pretio mi je sve u dogovoru sa nekim ljudima o kojima ne bih sada, ali ako zatreba imenom ću ih prozvati sve, sa mnom nema igre. Ni na jedno slavlje me nisu zvali, ni dali da dođem jer sam Srpkinja. Taki me je po ko zna koji put spasio svega i zato je najbolji otac na svetu. Opet sam ispala glupa. Ovo je samo deo pakla koji sam vam ukratko ispričala. Ja sam ispala čovek, ali sam očigledno neprihvaćena, jer sam Maja, a ne njihova. Bori je rekao da me pljuje u emisiji, i priča za mene sve najgore, to mi je hvala za sve što sam uradila za njega, a ja ružnu reč o njemu i njegovoj porodici nisam rekla - izjavila je Maja nedavno za Pink.rs.

Autor: pink.rs