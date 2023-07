DIGLA SE KUKA I MOTIKA! Severina performansom u manastiru na Cetinju izazvala sveopšti GNEV, optužili je da SKRNAVI NJEGOŠA!

Skandalozan performans crnogorskog slikara Dimitrija Popovića, održan je u lapidarijumu Biljarde na Cetinju.

Naime, zamisao je bila da se predstavi grafička mapa ''Oreol mikrokozma'' i performans ”Noć skuplja vijeka” u slavu 210 godina rođenja Njegoša, a za sve ovo je angažovao kontroverznu hrvatsku pevačicu Severinu Vučković, što je izazvalo opšte negodovanje Njegoševih Crnogoraca.

Iako se na sceni pojavila, na prvi pogled ''čedna'' i ''nevina'', tačnije takav utisak je pokušala da ostavi dugom belom haljinom, Severina je počela da se baca i uvija po bini, dok je haljinu sve vreme podizala i otkrivala svoje gole noge.

Ovo je dovelo do toga da javnost ostane zgrožena prizorom i komentariše da se na ovakav način skrnavi Njegošev lik i delo. Još pred samu najavu performansa deo javnosti je ostao zatečen činjenicom da će doći do ovoga, a brojne ugledne ličnosti su odmah reagovale, poput predsednika Književnog društva ''Njegoš'' iz Nikšića, Milutin Mićović.

- Da se taj performans izvodi negde na kotorskoj rivi za turiste s kruzera, reklo bi se za te autore - rade nešto da se hlebom hrane. Ali da se to izvodi u Biljardi, gde je Njegoš pisao "Luču" i "Gorski vijenac" i mučio muke s Crnom Gorom i okupatorima, otvorena je blasfemija. Autor tog performansa Dimitrije Popović polacmanjeni je Crnogorac u svoj svojoj visokokotiranoj umetnosti. Opčinjen je visokim temama, posebno hrišćanskim mučeništvom, ali na tim slikama ne nazire se nigde odsjaj Njegoševe "iskre besamrtne" - rekao je pred performans za srpske medije Milutin Mićović, te objasnio, da baš "zato on i može taj bogohulni performans da smešta u Biljardu s pevačicom koja širi narkozu telesne sablazni jer je možda to za njega vila krotkim hodom koja leti":

Performans u Biljardi povodom 210 godina od rodjenja Njegoša. Zaplesala Severina. pic.twitter.com/WVFJtgcd3r — Jafi (@javorkaf) 25. јул 2023.

Taj performans je i simptom novocrnogoraca i njihove ideologije, koji ne podnose ni sopstveno poreklo, a kamoli Njegoševu duhovnu uzvišenost i mučeništvo kosovskih Crnogoraca-Srba. Njihovo je samo ono što mogu da obore na zemlju, u "smrtnu prašinu", pa onda svojski da se provesele.

