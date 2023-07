EDITA UHODILA DINA MERLINA! Pokušala da mu upadne u bekstejdž, obezbeđenje je ščepalo i najurilo

Pevačica Edita Aradinović okoreli je fan Dina Merlina, koji će u novembru za sada održati dva koncerta u Areni u Beogradu. Ona ga toliko voli da ga je i uhodila. Jednom prilikom, kako je priznala, pokušala je da mu uđe u bekstejdž kako bi ga upoznala.

- Za moj rođendan je imao koncert u Kragujevcu. Otišla sam sa Nemanjom Antonićem. Kada smo stigli tamo pokušala sam da se iskradem i da mu uđem u bekstejdž, pošto je bio blizu. Krenem da uđem, trebalo mi je bukvalno metar, samo da mu mahnem, ali me je obezbeđenje presrelo i vratilo nazad - ispričala je pevačica u jednoj emisiji.

Inače, Edita je u toj emisiji ispričala i da nikada nije patila zbog ljubavi jer je uvek ona ostavljala partnere.

- Ranije sam uvek bila dominantna u vezi, što uopšte nije dobro. Svakog momka sam ja ostavljala, nikada nisam bila ostavljena i nisam patila. Možda zato što sam ja duboko u sebi znala, da ako dođe do raskida, neću preživeti i onda sam ja to u svojoj glavi nameštala bolje ja nego on. Nikada ranije nisam pristajala na kompromise - ispričala je pevačica.

