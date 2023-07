Maja Kovačević, bivša učenica "Zadruge", aktuelna zbivanja prokomentarisala je u razgovoru za Pink.rs.

Bilal, tvoj bivši, i Maja su raskinuli, svašta su jedno o drugom izneli. Na čijoj si strani?

- Nemam ja tu stranu uopšte... I tada i sada - to nije bila ljubavna priča, to je meni fejk bilo. Smatram da se Bilal ovaj put stvarno zaljubio, dečko je mlad. Izgoreo je za Majom, premlad je ušao u sve to, a Maja kao Maja... Šta je briga, radi šta joj je volja, njoj je uvek do akcije, dešavanja. Zašto da ne ode u Sarajevo, malo da se poigra sa dečkom? Šta tražiš, to i dobiješ

Maja je izjavila da su njegovi od nje tražili da promeni veru?

- Ne verujem da bi jedna porodica odmah po upoznavanju tražila da promeniš veru. Ja u to ne verujem, ko veruje, nek veruje.

Bilal je javno objavio Majin broj telefona, kako to komentarišeš?

- Kad je Bilal bio džentlmen? On je dosta puta pokazao kako ne poštuje žene, da ne ceni nikoga, ne voli nikoga, da je došao da se igra sa svim i svakim... Uopšte me nije iznenadilo objavljivanje njenog broja. Od tolike zaljubljenosti, on nije znao više šta da radi, pa je izmišljao hitnu pomoć... To rade oni koji više ne znaju šta će sa sobom.

Ana Ćurčić je najavila brojne tužbe protiv Zvezdana Slavnića, brojne dokaze je iznela u javnost, pročitala oproštajno pismo njegove majke Slavice...?

- Čemu to, ako više ne postoje emocije? Čemu dalje ići? Ne razumem poentu, ne razumem čemu sve to. Poštujem njenu novu vezu, Zvezdanov odabir, neka svako bude sa kim želi, ali sada ići dalje, pakostiti... To je samo znak nekakve emocije! Mislim da je u Aci našla utehu i zaštitu.

