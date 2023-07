Nakon zabrane u Hrvatskoj oglasio se Haris Džinović! Evo šta je imao da poruči!

Festival "Island of Love" otkazao je učešće pevaču Harisu Džinoviću zbog, kako navode, "uplitanja politike i nacionalizma".

Naime, sada se oglasio i pevač koji ističe da zakazane nastupe ima širom Hrvatske i da ga za taj festival "ne zanima ništa".

- Ne bih ja to komentarisao ništa, iz prostog razloga zato što imam koncerte po Hrvatskoj. Što se tiče manifestacije, ne zanima me to ništa, svako ima pravo da otkaže koncert - istakao je Haris.

Festival "Island of Love" održava se na hrvatskom ostrvu Barbarinac u Kaštelanskom zalivu, koje se nalazi na listi preventivno zaštićenih dobara.Među brojnim izvođačima koji su bili najavljeni da će nastupiti na ovom festivalu su i folk pevač Aca Lukas i Haris Džinović.

Podsetimo, Domovinski pokret Kaštela oglasio se o ovim izvođačima na Fejsbuku, pozvao gradonačelnika Ivanovića i pitao ga zašto je dozvolio nastup navedenih pevača.

- Ostrvce Barbarinac je arheološko nalazište sa morskom i kopnenom arheološkom zonom u Kaštelanskom zalivu. Omiljeno je izletište Kaštelana, Vranjičana, Solinjana i Splita. I ovog leta postaje mesto zabave, a "Island of love" na ostrvu Barbarinac godinama je tehno žurka oaza koja se posećivala i pamtila po dobroj zabavi. Ove godine "Island of Love" ugošćuje Acu Lukasa i Harisa Džinovića. Kaštelanski zavičajni pokret smatra da ovaj muzički izraz ne pripada našem podneblju i da moramo sačuvati mediteransku i evropsku kulturu kojoj pripadamo – napisali su na svojoj Fejsbuk stranici iz Zavičajnog pokreta i dodali da su dužni da čuvaju kulturna dobra.

- Pored domaćih, festival posećuju i brojni domaći i strani turisti. Muzika oblikuje našu stvarnost i društvenu filozofiju, a pomenuti izvođači pripadaju drugom identitetu. Prljavo pozorište otvara festival i nakon njih tokom jula Kaštelani, Vranjanci, Solinjani, Splićani i brojni gosti slušaće Lukasa i Džinovića, da li su u tom trenutku bili u Barbarincu ili ne. Muzika se širi zalivom. Mi smo dužni štititi kulturno dobro, a grad Kaštela, koji je izdao koncesiju na zaštićeno kulturno dobro, treba da vodi računa o tome koja će se događanja organizivoati na ostrvu - naveli su na njihovoj Fejsbuk stranici.

