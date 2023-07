'MARTA ME JE JURILA OKO BAZENA S MAKAZAMA!' Mile Kitić progovorio o odnosu sa suprugom! Evo kad je hteo da se RAZVEDE!

Folker Mile Kitić više od četvrt veka godina uživa u skladnom braku sa suprugom i koleginicom Martom Savić, a malo je poznato na koji način je ona osvojila njegovo srce.

Mile je otvorio dušu i priznao da iako je kao i svi pripadnici jačeg pola najpre zapazio Martin fizički izgled, presudno je bilo ipak nešto sasvim drugo.

-Svi mi muškarci gledamo i fizički izgled žene, to je sasvim prirodno. Ali ona je mene više kupila svojim ponašanjem. Bila je tiha, mirna, staložena. Fino je pričala. Kada krene rečenicu, završi je lepo. Lepa je, svidela mi se i fizički ali i kao osoba - ispričao je Mile.

Pevač je potom otkrio i gde se sve to desilo, kao i kako je upoznao svoju životnu saputnicu.

-Bili smo u Nemačkoj. Pevali smo u nekom lokalu zajedno i ja vidim fina devojka. Upoznamo se tu, razmenimo telefone. U to vreme sam još u Sarajevu živeo. I tako je to počelo i traje do danas rekao je folker.

Kitić je priznao i da mu je Marta bila velika podrška u jednom periodu karijere kada je čak razmišljao "da povuče ručnu" kada je reč o njegovoj karijeri i smatra kako je, bez obzira na niz svojih hitova, ona zaslužna za njegovu neprekidnu popularnost.

- Ona me je ubeđivala da nastavim, preoblikovala me je - rekao je Mile, a potom ispričao kako da je Marta jurila po bazenu sa makazama.

- Ja sam imao kompleks zbog frizure, jer kao i svaki muškarac sam počeo da gubim kosu. Imao sam 40 godina, puštao sam je onako sa strane i svaki put to zalizivao, pogotovo kad izađem iz bazena, što je Martu izluđivalo i danima mi je tražila da skratim kosu - počeo je izlaganje Mile u jednoj emisiji i nastavio:

- Jednom ona uzme makaze i počne da me juri oko bazena, baš je bila uporna. Na kraju ja popustim i kažem joj da skrati samo malo, a ona odsekla sve. Toliko sam bio ljut da sam hteo da se razvedem. Govorio sam „Hoću da se razvedem, gotovo, šta ti mene šišaš?!", ali posle se i meni svidi ta frizura i od tad ja imam ovako kratku kosu - priznao je Mile.

Osim toga, Kitić se osvrnuo na to što se prijatelji šale sa njim da se oženio Martom zbog papira.

- Dobili smo dete, a nismo bili venčani, pa se Elena vodila samo na Martu, zato smo i odlučili da se venčamo. Posle su me prijatelji zezali da sam je oženio zbog papira, jer Marta ima nemačko državljastvo. Mi danas imamo takvo poverenje da nemamo nikakvih problema i da ništa ne može da rasturi naš brak - dodao je pevač.

